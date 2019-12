Mourinho vindt 'vijf straffen' voor Son te zwaar en gaat in beroep

Tottenham Hotspur is het niet eens met de schorsing die de Engelse voetbalbond Heung-min Son heeft opgelegd.

De Zuid-Koreaanse aanvaller kreeg zondag een directe rode kaart in de wedstrijd tegen (0-2) nadat hij natrapte richting Antonio Rüdiger.

Son is door de Engelse voetbalbond voor drie wedstrijden geschorst, maar daar gaat zijn werkgever tegen in beroep. Op advies van de VAR deelde scheidsrechter Anthony Taylor een rode kaart uit aan Son.

Tottenham stond op dat moment al met 0-2 achter en slaagde er vervolgens met een man minder niet meer in om de stand op het scorebord te veranderen.

Mocht Son drie duels geschorst blijven, dan mist hij de competitiewedstrijden tegen , Norwich City en . Mourinho bevestigt maandag Tottenham in beroep gaat tegen de schorsing.

"Ik vond het geen rode kaart", aldus de Portugese trainer in aanloop naar het duel met Brighton. "Ik hoop niet dat Son vijf keer wordt gestraft. De eerste keer was de overtreding die Rüdiger op hem maakte."

Lees beneden verder

"De tweede straf was zijn rode kaart. Als hij niet tegen Brighton mag spelen is dat de derde straf. De vierde straf zou zijn wanneer hij niet in actie mag komen tegen Norwich en de vijfde als hij niet mag spelen tegen Southampton."

"Ik denk dat het genoeg is om iemand twee keer te straffen. Een derde, vierde en vijfde straf is niet nodig." Zondagavond reageerde Mourinho nog cynisch op de rode kaart en reactie van Rüdiger.

"Ik hoop dat Rüdiger herstelt van zijn gebroken ribben, want hij zal zeker een paar gebroken ribben hebben opgelopen", zo liet hij optekenen in gesprek met Sky Sports.