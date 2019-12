Mourinho verklaart afwezigheid: "Ik kan niet zeggen dat hij geblesseerd is"

Tottenham Hotspur won op Boxing Day in eigen stadion met 2-1 van Brighton & Hove Albion. Tanguy Ndombélé was er niet bij.

De middenvelder, die dit seizoen al verschillende keren met een spierblessure kampte, behoorde enigszins verrassend niet tot de selectie van the Spurs. José Mourinho verklaart na afloop in gesprek met verschillende Engelse media dat de Fransman op eigen verzoek ontbrak.

Ndombélé leek juist net hersteld te zijn van een blessure en kwam afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen (0-2) als invaller binnen de lijnen. "Ik kan niet zeggen dat hij geblesseerd is. Binnen vijf minuten beginnen we een training, dus jullie kunnen naar de tribune gaan en zien dat hij gewoon kan trainen. Dus ik ga niet zeggen dat hij geblesseerd is."

"Hij heeft me gisteren verteld dat hij zich niet in staat voelde om de wedstrijd te spelen", zo laat Mourinho weten over Ndombélé, die afgelopen zomer voor zestig miljoen euro werd overgenomen van .

"Zijn afwezigheid is niet gebaseerd op een blessure, maar komt door angst die voortkomt uit de blessures die hij eerder dit seizoen gehad heeft. Hij had het gevoel dat hij niet klaar was om aan een wedstrijd te beginnen. Ik kan zeggen dat hij niet in staat is om een wedstrijd te beginnen, dat is wat anders dan een blessure", vervolgt de Portugese manager van Tottenham.

Ndombélé speelde dit seizoen tot dusver achttien wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en twee assists.

Tottenham zag in de eerste helft nog een doelpunt geannuleerd worden wegens buitenspel en kwam op achterstand, maar door doelpunten van Harry Kane en Dele Alli na rust werd er uiteindelijk met 2-1 gewonnen.

"De tweede helft was anders, de jongens brachten wat ze moesten brengen. We hebben in de rust gesproken over tactische details, principes en daardoor was de tweede helft heel goed. Als we niet hadden gewonnen, was ik natuurlijk teleurgesteld geweest. Maar dan zou ik het gevoel hebben gehad dat de jongens er alles aan hebben gedaan."