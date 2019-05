Mourinho trekt vergelijking met eigen team: "Veel mensen staan achter Ajax"

Ajax kan zich woensdag plaatsen voor de finale van de Champions League en José Mourinho weet dat de Amsterdammers op veel sympathie kunnen rekenen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag is dit seizoen de grote revelatie in het miljardenbal en Mourinho trekt de vergelijking met zijn eigen , dat in 2004 tegen alle verwachtingen in de wist te winnen: "Wat nu probeert voor elkaar te krijgen, is wat wij in 2004 deden met Porto: de verrassing proberen te zijn", vertelde hij bij beIN Sports.



"Wij hadden toen negen Portugese spelers en speelden met zeven jongens uit onze eigen opleiding. Dat was onze grote uitdaging in 2003 in de UEFA Cup (die FC Porto eveneens won, red.) en in 2004 met de Champions League. Ik denk dat de mensen altijd verwachten dat de grootste clubs uit de grootste landen met het meeste geld zullen winnen."



"Als er dan ineens een team tussen staat dat niemand verwacht, is dat fenomenaal. De mensen die geen fan zijn van een van de andere clubs, staan altijd achter clubs als Ajax", sloot hij af. De Amsterdammers hebben woensdagavond in eigen huis aan een gelijkspel genoeg tegen om voor het eerst sinds 1996 in de finale van de Champions League te staan. De heenwedstrijd in Londen eindigde in 0-1.