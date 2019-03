Mourinho terug naar Real Madrid bij ontslag Solari

Real Madrid is bezig om José Mourinho als interim-trainer te laten terugkeren in de Spaanse hoofdstad.

Mourinho mag het seizoen bij de Madrilenen afmaken nadat Solari ontslagen is, weet Goal. De Portugees, die in december werd weggestuurd bij Manchester United, neemt de taken van Solari na komend weekend over. Real Madrid speelt zondag in La Liga een uitwedstrijd tegen Real Valladolid.



Tijdens een vier uur durende vergadering, onder leiding van clubpresident Florentino Perez en algemeen directeur José Ángel Sánchez, bespraken officials van Los Blancos donderdagmiddag de toekomst van Solari. Ze besloten dat Mourinho een optie is om op tijdelijke basis het seizoen af te maken.



In beeld: Mourinho, Pochettino en de mogelijke opvolgers van Solari



Ondertussen proberen de Madrilenen ook nog steeds Zinédine Zidane terug te krijgen. Als hij echter niet voor zondag toezegt, zal Mourinho worden gekozen. De 56-jarige trainer staat namelijk meer open voor de functie dan de man die de afgelopen drie seizoenen met Real de Champions League veroverde.



Real Madrid heeft een barslechte periode achter de rug waarin men tweemaal werd verslagen door Barcelona en daarna door Ajax werd vernederd in de tweede ronde van het miljoenenbal. In de Spaanse competitie is het gat met koploper Barcelona twaalf punten, waardoor de Koninklijke dit seizoen geen prijzen meer kan winnen.