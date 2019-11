Mourinho tekent contract van ruim 50 miljoen; forse afkoopsom voor Pochettino

Tottenham Hotspur nam dinsdagavond afscheid van Mauricio Pochettino, die wegens de tegenvallende resultaten zijn congé kreeg.

Met José Mourinho haalden de Londenaren razendsnel een opvolger voor de Argentijn binnen. De Daily Mail en de Daily Mirror schrijven dat deze trainerswissel the Spurs wel een aardig bedrag moet kosten.

Mourinho heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023 en gaat bij Tottenham een jaarsalaris van zeventien miljoen euro opstrijken. Het betekent dat de Portugese oefenmeester twee keer zoveel als Pochettino gaat verdienen in Noord-Londen. De Argentijn was bij Tottenham nog in het bezit van een verbintenis tot medio 2023 en aanvankelijk was de forse afkoopsom voor voorzitter Daniel Levy een reden om nog eens goed over een vertrek na te denken.

Lees beneden verder

Levy wilde naar verluidt schikken om de afkoopsom naar beneden te krijgen, maar volgens de Daily Mirror is hij daar niet in geslaagd. Pochettino tekende in mei 2018 nog een verbeterde vijfjarige verbintenis bij Tottenham en dat heeft nu gevolgen, want de oefenmeester krijgt een slordige 23 miljoen mee na zijn ontslag. De totale kosten om Pochettino en zijn staf de laan uit te sturen, lijkt de vergoeding die Mourinho in december 2018 moest betalen te overschrijden.

"Of hij bij Tottenham past? Het is interessant. José houdt ervan om geld uit te geven en Daniel Levy niet. Als het aan José ligt, worden er enkele grote namen binnengehaald. Hij houdt van ervaring en speelt niet graag met jonge spelers, maar je kan geen twijfels hebben over zijn prestaties tijdens zijn carrière", zegt Jamie Redknapp bij Sky Sports over de trainerswissel.

Jamie Carragher voegt toe: "Mensen plaatsen hun vraagtekens bij zijn periode bij Manchester United, maar hij is gedurende zijn carrière overal enorm succesvol geweest. Dat is waar het Tottenham aan ontbreekt, op dit moment."