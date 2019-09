Mourinho sneert: "Dat is het punt waarop topclubs ophouden topclubs te zijn"

Chelsea heeft dit seizoen nog geen enkele thuiswedstrijd gewonnen.

De ploeg van manager Frank Lampard krijgt toch veel lof voor het vaak getoonde spel. Na afloop van de verloren kraker met (1-2) kregen de -spelers zondagavond applaus van het thuispubliek. José Mourinho, voormalig manager van the Blues, vindt dat een zorgelijke ontwikkeling.

Mourinho heeft geen goed woord over voor de reactie van het publiek. "Ik hoop niet dat ze daar gewend aan raken", aldus de Portugees, die tussen 2004 en 2007 en tussen 2013 en 2015 aan het roer stond bij Chelsea, bij Sky Sports . "Dat is iets heel belangrijks. Als je gaat accepteren dat je team verliest, alleen maar omdat de ploeg goed speelde en alles heeft gegeven... Dat is het punt waarop de grote clubs ophouden grote clubs te zijn."

Chelsea gaat volgens Mourinho dit seizoen weinig succes boeken. "Ik denk dat het laat zien dat de mensen klaar zijn voor wat het seizoen voor ze gaat brengen", sneert de oefenmeester.

"De realiteit is dat Chelsea na vandaag tien punten achterstaat op Liverpool. Dus laten we wel wezen: Chelsea gaat niet spelen voor de titel. Dus laten we steunen wat hun filosofie lijkt te zijn: tijd geven aan de spelers en de manager."

Mourinho vindt de speelstijl van Chelsea onder Lampard wél prijzenswaardig. "Ik vind hun idee over voetbal goed. Ik denk dat ze een moderne speelstijl hanteren, die goed bij de spelers past. Maar op dit moment denk ik dat ze te ver achter liggen om mee te doen om de titel. Zelfs als de transfermarkt opengaat, gaat Chelsea met een of twee aankopen nog steeds geen kanshebber voor het kampioenschap worden."