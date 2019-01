Mourinho sluit rentree uit: "Heb niet de intentie in Portugal te werken"

José Mourinho werd de afgelopen tijd meer dan eens in verband gebracht met een terugkeer in Portugal, maar hij heeft een rentree zelf uitgesloten.

Na het ontslag van Rui Vitória is Benfica op zoek naar een nieuwe trainer en voorzitter Luis Filipe Vieira liet doorschemeren dat de Portugese topclub Mourinho graag wilde binnenhalen. In gesprek met CMTV benadrukt de Portugees dat een terugkeer bij Benfica geen optie voor hem is.

"Ik kan zeggen dat ik niet de intentie heb om in Portugal te werken en geen optie ben voor Benfica. De president en de club kunnen het beste Bruno Lage (de interim-trainer, red.) steunen", zegt Mourinho, die begin december werd ontslagen bij Manchester United. "Het is een vraag die ik begrijp, maar ik houd niet van het antwoord. Ik heb altijd geleerd dat je respect moet tonen als je een club verlaat, dus niet de vuile was buiten moet hangen. Het is een afgesloten hoofdstuk en zo ben ik er altijd mee omgegaan."



"Voor de clubs die interesse in mij hebben, toon ik respect. Ik wil daarom niks bevestigen of ontkennen", gaat de Portugese oefenmeester verder. Hij werd recent ook in verband gebracht met een terugkeer bij Real Madrid, waar Santiago Solari momenteel moeizaam presteert. "De beste manier om respect te tonen voor deze geweldige club en zijn fantastische president, die een goede vriend van mij is, is door hen het mijn beslissing te laten weten."



In een eerder stadium werd ook de naam van Jorge Jesus genoemd, maar hij staat momenteel aan het roer bij Al-Hilal en de kans op een terugkeer is nihil. Ook de namen van Louis van Gaal, Roberto Donadoni, David Moyes en Fran Escribá werden recent in verband gebracht met Benfica. Voorlopig staat beloftentrainer Lage als interim-trainer voor de groep bij de huidige nummer drie van de Liga NOS.