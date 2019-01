Mourinho sloeg drie aanbiedingen af: "Het moet mij gelukkig maken"

José Mourinho heeft de kans laten lopen om gauw terug te keren in het trainersvak.

De in december door Manchester United ontslagen manager ontvangt nog geregeld aanbiedingen, zo vertelde hij zaterdag in de studio van BT Sport . De Portugees vindt het echter prettig om even weinig aan zijn hoofd te hebben.

"Ik ben blij met deze drie weken. Ik ben blij met deze ervaring en ik ga andere dingen doen die ik normaal gesproken niet kan doen. Maar ik ken mezelf en weet dat ik rond eind maart moeite ga krijgen met mijn eigen geluk", aldus Mourinho, die daarmee wil aangeven dat hij misschien dit seizoen nog terugkeert aan de zijlijn.



"Ik ga een en ander analyseren. Ik heb al drie opties afgeslagen omdat dat niet was wat ik wilde. Ik blijf rustig. Hoe meer tijd ik heb, hoe beter ik mij kan voorbereiden. Het volgende wat ik ga doen, moet mij gelukkig maken met een uitdaging", besluit the Special One , die sinds mei 2016 aan het roer stond bij Manchester United.



De 55-jarige Mourinho werkte daarvoor ook al in Engeland (Chelsea) en was ook trainer in Spanje (Real Madrid en assistent-trainer bij Barcelona), Italië (Internazionale) en Portugal (FC Porto, Leiria en Benfica).