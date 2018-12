Mourinho reageert op ontslag: "Ik laat Manchester United achter me"

José Mourinho heeft een dag na zijn ontslag met een korte verklaring gereageerd op zijn gedwongen vertrek bij Manchester United.

In gesprek met Sky Sports gaat de Portugees kort in op zijn gedwongen afscheid bij de huidige nummer zes van de Premier League. Dinsdagmiddag kwam er na tegenvallende resultaten in de competitie een einde aan de periode van Mourinho op Old Trafford. De trainer laat weten dat hij hoe dan ook terug zal keren in de voetballerij en weigert de club een trap na te geven.

Mourinho gaf in de afgelopen tweeënhalf jaar ongeveer 450 miljoen euro uit aan elf nieuwe spelers. Desondanks kreeg hij zijn elftal niet aan het draaien. De 3-1 nederlaag op bezoek bij koploper Liverpool was voor de clubleiding de bekende druppel. Ondanks dat Mourinho zijn contract in januari nog verlengde, werd besloten om hem de laan uit te sturen.



“"Manchester United heeft een toekomst zonder mij en ik heb een toekomst zonder United"”, aldus Mourinho, die niet wilde reageerde op het gevoel dat hij heeft overgehouden aan zijn ontslag. “"Waarom zou ik mijn gevoelens met jou of de supporters delen? Het is voorbij. Ik ben altijd kritisch geweest over managers die naderhand over clubs spraken, wat er was gebeurd en wie de schuldige was, maar zo zit ik niet in elkaar.”"



“"Ik wil het afsluiten, het is game over. Ik hoop dat jullie van de media mijn reactie respecteren in een situatie als deze. Tot aan het moment dat ik terugkeer in het voetbal, heb ik het recht om mijn eigen leven te leiden. Ik ga winkelen en een rondje lopen, dat wil ik nu doen. Manchester United laat ik achter me"”, aldus Mourinho, die volgens Engelse media een ontslagvergoeding van 16,6 miljoen euro ontvangt.