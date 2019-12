Mourinho, Pep, Chelsea en de winnaars en verliezers van de Champions League-loting

Goal bekijkt wie zich positief zal voelen na de loting voor de achtste finales en wie zich zorgen zal maken.

In Nyon is maandagmiddag geloot voor de tweede ronde van de . En zoals altijd zijn er een aantal interessante en mooie affiches ontstaan.

Wie zal er stiekem een vreugdedansje hebben gedaan? Wie kijkt met angst vooruit naar februari? En welke fans kunnen nu al niet wachten op hun volgende Europese avontuur?

Winnaars: Fans van de underdogs

In elk geval één onverwachte club gaat de kwartfinales halen, want Atalanta is gekoppeld aan . Alle overgebleven teams komen uit de beste vijf competities van Europa, maar dit is toch wel een affiche van twee underdogs.

Valencia, momenteel achtste in LaLiga, werd verrassend poulewinnaar in een groep met en en ontmoet een ploeg die voor het eerst de tweede ronde heeft gehaald. De mannen van Gian Piero Gasperini lieten in de poulefase tegen zien dat de club uit Bergamo een ploeg is om rekening mee te houden.

Winnaars: TV-zenders

De tv-zenders die uitzendrechten van de Champions League hebben, kunnen tevreden zijn. versus Manchester City springt er natuurlijk bovenuit, maar - , Chelsea - en - Paris Saint-Germain zijn ook absolute topduels. Zelfs Tottenham - , niet bepaald twee traditionele Europese grootmachten, belooft zeer interessant te worden.

Recentelijk verschenen berichten dat kijkcijfers voor de Champions League wereldwijd zijn gedaald. De loting van maandag kan mogelijk voor een heropleving zorgen. De fans kunnen in het nieuwe jaar spektakel verwachten.

Winnaars: José Mourinho en Spurs

Als nummer twee in hun groep hadden de Spurs gekoppeld kunnen worden aan , of , maar het werd dus RB Leipzig, een relatieve nieuwkomer op het Europese podium. De Duitsers hebben natuurlijk een uitstekende ploeg en Timo Werner is één van de meest gewilde spitsen van het continent. Julian Nagelsmann's ploeg is zeker geen 'kleintje'.

Maar als José Mourinho het vooraf had mogen bepalen, dan had hij getekend voor deze loting. Hij zal zeker vertrouwen hebben om de finalist van vorig jaar naar de kwartfinales te coachen. En we weten allemaal wat de Portugees kan doen in dit toernooi, zeker wanneer zijn team geen favoriet is.

Verliezer: Pep Guardiola

Er wordt wel eens gezegd dat het Manchester City bijna altijd meezit bij lotingen voor een bekertoernooi. Dat gold ook bij de groepsfase, met Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb en Atalanta als tegenstanders. Nou, in de volgende ronde is het andere koek. Pep Guardiola wil dolgraag voor de derde keer als manager de Champions League winnen, maar dan zal hij wel de succesvolste ploeg uit de toernooigeschiedenis moeten verslaan.

Real Madrid en Zinédine Zidane staan in City's weg, nadat de dertienvoudig kampioen achter PSG tweede werd in de poule. The Citizens kwamen nooit verder dan de halve finales en zelfs dat lukte maar één keer, in 2016 met Manuel Pellegrini als manager. En raad eens wie toen ten koste van de Engelsen naar de finale ging?

Verliezer: Thomas Tuchel

Een andere manager die wanhopig op zoek is naar Europese glorie is Thomas Tuchel bij PSG. De Duitser weet dat ieder jaar kampioen worden in niet genoeg is in Parijs. En gezien de vele miljoenen die er de laatste jaren in het Parc des Princes zijn geïnvesteerd, is de verwachting dat PSG op één of andere manier zal meedoen om de Europese hoofdprijs.

Tuchel zal teleurgesteld zijn dat hij nu voor even terug moet naar zijn oude club, Borussia Dortmund, waar hij een zeer intimiderende sfeer kan verwachten. Tuchel won met BVB in 2017 de , maar de ploeg van Lucien Favre zal zeker geen gunsten verlenen. Het lijkt op het eerste gezicht een gelijkopgaande strijd te worden.

Verliezers: Chelsea's verdediging

Als je moeite hebt om je doel schoon te houden, wordt je niet blij als de dodelijkste nummer 9 ter wereld tegenover je komt te staan. Chelsea lootte echter Robert Lewandowski en Bayern München. De Pool is bezig aan een waanzinnig seizoen met 33 treffers in 29 wedstrijden voor club en land. In de Champions League scoorde hij al tien keer. Toch zijn zijn cijfers in de knockout-fase van het toernooi wel eens voer voor discussie, omdat hij minder vaak scoort in de grote wedstrijden.

De ellende in de Londense defensie - Chelsea hield slechts drie keer de nul in zeventien competitieduels en één keer in de Champions League - geeft Lewandowski in elk geval een goede kans om zijn critici de mond te snoeren.