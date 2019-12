Mourinho pakt wedstrijdbal af van Son en komt met schitterend gebaar

Tottenham Hotspur revancheerde zich zaterdagmiddag op overtuigende wijze voor de midweekse 2-1 nederlaag op bezoek bij Manchester United.

The Spurs wonnen op eigen veld met 5-0 van , mede door een voortreffelijk solodoelpunt van Heung-Min Son. De Zuid-Koreaanse vleugelaanvaller leek de wedstrijdbal na afloop mee naar huis te willen nemen, maar daar stak manager José Mourinho opvallend genoeg een stokje voor.

Na het laatste fluitsignaal besloot Son de bal op te pakken, ondanks dat hij zaterdag 'slechts' één keer wist te scoren. Hij wilde het leder mee nemen naar huis, vermoedelijk als herinnering aan een memorabele avond, maar Mourinho verzocht Son de bal af te geven aan Troy Parrott.

Laatstgenoemde, een zeventienjarige Ierse middenvelder uit de jeugdopleiding van Tottenham, was vijf minuten voor tijd door Mourinho binnen de lijnen gebracht en maakte zo zijn officiële Premier League-debuut.

De piepjonge Parrott kon het gebaar van zijn trainer overduidelijk waarderen, want nadat hij de bal in ontvangst had genomen volgde een innige knuffel.

"Het was zijn debuut en ik denk dat de wedstrijdbal van grotere betekenis is voor een jongen die vorige week nog tegen kinderen speelde in de UEFA Youth League", licht Mourinho zijn keuze na afloop toe tegenover de Engelse media. "Nu speelt hij op zeventienjarige leeftijd in de Premier League."

De Portugese manager heeft overigens ook mooi woorden over voor Son, die in de eerste helft het absolute hoogtepunt van de wedstrijd verzorgde door te scoren na een solo over ongeveer tachtig meter.

"Het joch is fantastisch. Ik ben zeer, zeer blij met hem. In herinner me dat toen ik bij assistent-trainer van Sir Bobby Robson was, Ronaldo een vergelijkbaar doelpunt maakte", vertelt Mourinho over Son.

De oefenmeester vergelijkt zijn pupil met Ji-Sung Park, de Zuid-Koreaanse middenvelder die in het verleden furore maakte bij onder meer en . "Ik heb met Sir Alex Ferguson gesproken over Park. Misschien is het iets cultureels: deze jongens zijn heel goed te coachen."