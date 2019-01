Mourinho over Salah: "Ik werd verliefd op hem!"

José Mourinho spreekt tegen dat hij de talenten van een jonge Mohamed Salah bij Chelsea heeft verspeeld.

Salah maakte in januari 2014 op 21-jarige leeftijd een transfer van FC Basel naar Chelsea. De Egyptenaar wist op Stamford Bridge nooit echt aan de verwachtingen te voldoen. Critici beweren dat Mourinho degene was die de kwaliteiten van Salah heeft verspeeld en van dat imago wil hij af.



"Laten we even beginnen over Salah. Want er is van alles verteld wat helemaal niet waar is", zei de Portugees donderdag op beIN Sports. "Sommige mensen noemen mij de coach die Salah verkocht. Maar ik heb hem juist gehaald, dat is dus het tegenovergestelde. We speelden in de Champions League tegen Basel, waar hij toen speelde. Ik besteed altijd vrij veel aandacht aan het analyseren van de komende tegenstander en alle spelers."



"En ik werd verliefd op die jongen. Dus kocht ik hem", aldus Mourinho. "Ik heb de club gepusht om hem te kopen, maar we hadden toen al een paar andere geweldige aanvallende spelers, zoals Willian en Eden Hazard. Toch wilde ik hem er graag bij hebben. Hij was meer een vleugelspeler die naar binnen kwam dan een echte spits."



Volgens de 55-jarige coach had Salah moeite om zich in Engeland aan te passen. "Hij was gewoon een jongen die verdwaald was in Londen. Een verdwaalde jongen in een nieuwe wereld. We wilden daaraan werken en hem steeds beter maken, maar hij wilde graag meer spelen in plaats van wat langer wachten."



En dus werd het talent vanaf februari 2015 verhuurd. "In een cultuur die ik goed kende. Italië. Tactisch en fysiek voetbal, een goede plek om te spelen. Fiorentina is een mooie club om te spelen, omdat je daar niet de druk hebt van een titelstrijd." In de zomer van dat jaar nam AS Roma de Afrikaan voor het hele seizoen over en in augustus 2016 vertrok Salah definitief bij Chelsea. "De club besloot hem te verkopen, niet ik. Ik heb hem juist gekocht en niet verkocht", besloot Mourinho.