Mourinho ontroert met bijzondere brief aan zieke Tottenham-supporter

José Mourinho wordt op sociale media geprezen voor een brief die hij heeft gestuurd naar John Kessler, een zieke supporter van Tottenham Hotspur.

De Portugese manager was pas net ingestapt bij the Spurs toen hij op de hoogte werd gebracht van de situatie van een supporter. Mourinho stuurde de fan een brief, die door een vriend van hem op sociale media is geplaatst.

Op Twitter bedankt de vriend van de fan Mourinho voor zijn brief. Hij laat weten dat het bericht van de trainer enorm veel betekent voor zijn zieke vriend.

"Beste John", begint Mourinho zijn brief. "Het spijt me om te horen dat je de laatste tijd niet in orde bent. Ik wil je het beste wensen, ook namens de staf en spelers van de club. We hopen dat je positief blijft en we willen je laten weten dat we allemaal achter je staan! Ik wil je ook bedanken voor je onvoorwaardelijke steun voor de club", aldus Mourinho.

Het is niet voor het eerst dat Mourinho als manager van Tottenham op opvallende wijze in het nieuws komt. In de -wedstrijd tegen Olympiacos (4-2) bedankte hij een ballenjongen, die tijdens de wedstrijd oplettend was en door zijn snelle handelen een bijdrage leverde aan een doelpunt van Harry Kane.

Mourinho liet de jongen een paar dagen later lunchen met de spelersgroep.