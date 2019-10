Mourinho noemt zijn GOAT - en het is niet Ronaldo of Messi

José Mourinho beschouwt de Braziliaanse Ronaldo als de beste voetballer die hij ooit aan het werk heeft gezien.

De Portugese coach maakte de voormalige superster in het seizoen 1996/97 mee bij . Mourinho was daar destijds actief als vertaler voor de toenmalige coach Bobby Robson. Ronaldo had net twee seizoenen bij gespeeld voordat hij in Barcelona topscorer van LaLiga werd met 34 doelpunten. De Braziliaan vertrok vervolgens naar .

"Ronaldo, El Fenomeno, Cristiano Ronaldo en Leo Messi hebben een lange carrière gehad. Ze hebben vijftien jaar lang iedere dag aan de top gestaan", sprak Mourinho tegenover LiveScore. "Maar als we het alleen over talent en skills hebben, is er niemand beter dan Ronaldo Nazário."

Lees beneden verder

"Toen hij bij Barcelona speelde onder leiding van Bobby Robson, wist ik dat hij de beste speler was die ik ooit op een voetbalveld heb gezien. Blessures hebben een einde gemaakt aan een carrière die anders nog geweldiger was geweest, maar het talent van die 19-jarige jongen was onvoorstelbaar."

Mourinho kan zich nog een belangrijke treffer van Ronaldo herinneren. "In 1997 speelde Barça in Rotterdam tegen de finale van de Cup Winners' Cup en Ronaldo maakte de 1-0. Geweldig."

Ronaldo's jaar in Catalonië bleek uiteindelijk het meest productieve seizoen uit zijn loopbaan te zijn. De nu 43-jarige legende was maar liefst 47 keer trefzeker in 49 officiële wedstrijden. In het shirt van de Seleção scoorde hij 62 keer in 98 interlands.