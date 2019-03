Mourinho niet jaloers na besluit Real Madrid: "Dit is een perfecte oplossing"

José Mourinho leek de nieuwe trainer van Real Madrid te worden, maar die baan ging uiteindelijk naar Zinédine Zidane. Toch koestert hij geen wrok.

De spelers van de Spaanse grootmacht zagen een terugkeer van de Portugese oefenmeester naar verluidt niet zitten. Inmiddels lijkt Mourinho zich te richten op een avontuur bij Paris Saint-Germain en neemt hij Real en haar Franse trainer niets kwalijk. "Zidane heeft de afgelopen jaren prachtige dingen voor de club gedaan."

Eerder deze week werd Santiago Solari de laan uitgestuurd bij Real. De Spaanse pers was er vrijwel zeker van dat de Koninklijke opnieuw met Mourinho in zee zou gaan. Uiteindelijk werd besloten dat Zidane de sportieve crisis in Madrid moet bezweren. "Nee, natuurlijk ben ik niet teleurgesteld", vertelt Mourinho op El Chiringuito TV . "Ik heb nooit gesproken over een terugkeer bij Real en ik denk dat dit een perfecte oplossing is voor de club."



Na mislukte periodes onder Julen Lopetegui en Solari is de zware taak voor Zidane om nog iets van het seizoen te maken. "Zidane heeft de afgelopen jaren prachtige dingen voor de club gedaan, dus het perfect voor hem en perfect voor de club", vervolgt Mourinho, die Zidane tot medio 2022 zag tekenen. "Hij heeft een nieuw project en kan opnieuw beginnen. Hij kan iedereen laten zien hoe getalenteerd hij is, dus ik wens hem het allerbeste."



Voor Mourinho zit er dus niets anders op dan te wachten op een nieuwe werkgever. Sinds zijn ontslag bij zit hij zonder club. De Spaanse sportkrant Marca weet dat Paris Saint-Germain wel eens bij de 56-jarige trainer uit kan komen. De Franse topclub is er dit seizoen weer niet in geslaagd om hoge ogen te gooien in de en dat lijkt coach Thomas Tuchel de kop te kosten. Mourinho zou bij een eventueel vertrek hoog het verlanglijstje staan in het Parc des Princes.