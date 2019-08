Mourinho: "Met zulke investeringen moeten ze wel meedoen om CL en titel"

Atlético Madrid nam João Félix deze zomer voor een recordbedrag van 126 miljoen euro over van Benfica.

Volgens José Mourinho ligt er door de hoge transfersom extra druk op de schouders van de pas negentienjarige spelmaker. De momenteel clubloze trainer is tevens van mening dat Atlético vanwege de investeringen van bijna 250 miljoen euro verplicht is om mee te strijden om de en de Spaanse landstitel.

"Er ligt een uitdaging voor João Félix in het verschiet vanwege zijn talent en door het bedrag dat door Atlético in hem is geïnvesteerd", laat Mourinho weten in een interview op het televisiekanaal van de Portugese voetbalbond. "Hij kan zijn verantwoordelijkheid simpelweg niet ontlopen. Het maakt niet uit of hij 18, 20 of 25 jaar oud is. Zijn talent en verantwoordelijkheid, daar gaat het om."

Atlético eindigde afgelopen seizoen elf punten achter kampioen , een verschil dat in de optiek van Mourinho in deze jaargang een stuk kleiner dient te zijn. "Met de investeringen die zijn gedaan zijn ze haast verplicht om mee te strijden om de Champions League en het kampioenschap in Spanje. Barcelona en zullen vanwege hun kracht, financiële mogelijkheden, voetbalcultuur en kwaliteit ongetwijfeld ook weer om de bovenste plaatsen meedoen."

"Atlético heeft die verantwoordelijkheid de laatste jaren niet gevoeld, maar de investeringen die ze nu hebben gedaan zijn echt ongelooflijk. Het is hoog tijd dat ze zeggen: 'We zijn hier, we zijn groot, we willen ook groot zijn en gaan meedoen om de prijzen'" voegt Mourinho daaraan toe.

Naast João Félix werden Marcos Llorente, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Felipe, Renan Lodi, Ivan Saponjic, Hector Hérrera en Nicolás Ibáñez naar het Wanda Metropolitano gehaald.