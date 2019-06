Mourinho: "Man United zou in 900 minuten niet hebben gescoord"

José Mourinho haalt in een interview herinneringen naar boven aan een ontmoeting met Chelsea tegen Manchester United.

Beide grootmachten uit de Premier League staan in augustus tegenover elkaar in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen. In 2004, toen Mourinho net begon bij , was dat ook het geval. The Blues wonnen met 1-0 en Mourinho coachte zijn ploeg in zijn eerste jaar meteen naar de titel. werd op grote afstand derde.



"Als je 38 wedstrijden in een seizoen speelt, mag je niet veel punten laten liggen als je kampioen wil worden, zeker niet op eigen veld tegen een directe rivaal", kijkt Mourinho tegenover The Coaches' Voice terug op zijn Premier League-debuut. "Het was een hele belangrijke zege, want er was geen tegenspraak tussen onze ambities en dat resultaat."



"Als je zegt dat je kampioen wil worden en de eerste wedstrijd ga je er met 0-3 af tegen een concurrent, dan doe je meteen een stap terug", aldus de Portugees. "Dus dit was meteen een stap vooruit. Je moet alles geven in zo'n wedstrijd, iedere minuut en iedere seconde. Het was zo'n wedstrijd die 90 minuten duurde, maar al waren het er 900 geweest, dan hadden ze nog niet gescoord."



José Mourinho was vorig seizoen nog manager bij Manchester United, dat zich nu met Ole Gunnar Solskjaer voorbereidt op het nieuwe seizoen. Bij Chelsea wordt de vertrokken Maurizio Sarri mogelijk opgevolgd door Frank Lampard. United en Chelsea ontmoeten elkaar zondag 11 augustus op Old Trafford.