"Mourinho maakte zelfs Ronaldo af na een hattrick!"

Emmanuel Adebayor doet in de Engelse media een boekje open over het gedrag van José Mourinho in de kleedkamer van Real Madrid.

Adebayor speelde in de tweede helft van het seizoen 2010/11 op huurbasis voor de Madrilenen, die toen door Mourinho werden gecoacht. De Togolese spits kan zich een moment herinneren waarop Mourinho helemaal door het lint ging. "We stonden een keer bij rust al met 3-0 voor, maar Mourinho kwam de kleedkamer binnen en werd helemaal gek", vertelt Adebayor aan de Daily Mail.



"Hij schopte tegen de koelkast, tegen de televisie en hij gooide met water. Hij maakte iedereen af", aldus de 35-jarige aanvaller, die tegenwoordig bij İstanbul Başakşehir speelt. Ook Cristiano Ronaldo moest er aan geloven. "Ik weet nog dat hij Ronaldo een keer een uitbrander gaf nadat hij een hattrick had gemaakt. Hij zei: 'Iedereen zegt dat je de beste speler ter wereld bent, maar je speelt slecht. Laat me zien dat je de beste bent'. Ronaldo liet het gewoon over zich heenkomen."



"Ronaldo kon dus een hattrick maken, maar dan nóg sprak Mourinho alleen over die ene kans die hij had gemist." Adebayor zal ook de werklust van de Portugese superster niet snel vergeten. "Hij trainde bij alsof hij met zijn kinderen aan het spelen was. Passes met zijn rug, de bal controleren met zijn nek..."



Emmanuel Adebayor scoorde acht keer in 22 optredens tijdens zijn huurperiode in Madrid. Het seizoen erna verhuurde hem aan en in augustus 2012 kreeg hij daar een vast contract. Via een kort avontuur bij in 2016 kwam de Afrikaan ruim twee jaar geleden in Istanbul terecht.