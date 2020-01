Mourinho maakt geen vrienden: "Ze dronken thee en misten de rode kaart"

Liverpool had de topper tegen Tottenham Hotspur eigenlijk met tien man moeten afmaken, zo concludeerde José Mourinho na de 0-1 nederlaag.

Een grove charge van Andy Robertson na dik een uur spelen op de linkerenkel van Japhet Tanganga, die zijn competitiedebuut voor the Spurs maakte, bleef onbestraft. Arbiter Martin Atkinson floot zelfs niet eens voor een overtreding van de linksback van .

"De VAR? Ik denk dat ze op dat moment thee aan het drinken waren en de rode kaart hebben gemist", zo gaf Mourinho te kennen. "Liverpool mocht zich gelukkig prijzen. Ze hadden zomaar met tien man kunnen staan. De VAR kwam wel in actie bij de overtreding van Heung-min Son op Antonio Rudiger."

Robertson kwam tot 18 gele kaarten in 136 duels voor Liverpool, maar werd nog nooit van het veld gestuurd.

Een enkel doelpunt van Roberto Firmino gaf de doorslag, maar ook daar plaatste Mourinho vraagtekens bij. De VAR bekeek of er in de opbouw, na een ingooi, hands was gemaakt door Jordan Henderson. "Ik heb de herhaling niet bekeken. Wat ik wel tweehonderd procent zag én weet is dat de ingooi voorafgaand aan het doelpunt voor ons was. De bal raakte Sadio Mané en niet Serge Aurier. Ik ben erg verbaasd over de VAR."

"We hebben vrijdag een half uur getraind op het defensieve werk bij inworpen en vandaag verliezen we door een inworp", verzuchtte Mourinho. "Ik denk dat de scheidsrechters over het algemeen goed hebben gefloten, maar de grensrechter had dat kunnen én moeten zien."

Mourinho ziet Liverpool aan het einde van de rit met de landstitel pronken. "Maar dat had ik drie of vier maanden geleden al voorzien, toen ze bij wonnen."