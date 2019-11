Mourinho krijgt met Tottenham gewenste terugkeer in Premier League

José Mourinho is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo maakt de Engelse club woensdagochtend via de officiële kanalen bekend.

De 56-jarige Portugese oefenmeester is de opvolger van Mauricio Pochettino, die dinsdagavond zijn congé kreeg bij the Spurs , en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2023. Mourinho zat zonder club, nadat hij in december 2018 ontslagen werd bij .

"Met José hebben we een van de succesvolste managers in het voetbal gestrikt. Hij heeft een schat aan ervaring, kan teams inspirereren en is een groot tacticus. Bij iedere club waar hij gewerkt heeft, heeft hij prijzen weten te winnen. We geloven dat hij energie en geloof in de kleedkamer zal brengen", zo reageert voorzitter Daniel Levy op de website van Tottenham. Mourinho is zelf ook in zijn nopjes met zijn aanstelling in Noord-Londen. "Ik kijk er naar uit om bij een club aan de slag te gaan met zo'n geweldige geschiedenis en achterban."

"De kwaliteiten in de selectie en de jeugdopleiding stemt me optimistisch. Het heeft me altijd aangetrokken om met dit soort spelers te kunnen werken", laat Mourinho weten. De Portugese oefenmeester werd dinsdagavond al tot favoriet gebombardeerd voor de door het ontslag van Pochettino ontstane vacature bij Tottenham. Mourinho had tevens al meerdere keren laten doorschemeren dat hij na bijna een jaar zonder club te hebben gezeten wilde terugkeren in de voetballerij en had zijn zinnen gezet op de Premier League.

Tottenham biedt hem nu dus de kans om weer in de Premier League aan de slag te gaan. Mourinho werkte als hoofdtrainer voor achtereenvolgens , União Leiria, , , , , opnieuw Chelsea en Manchester United. De eerste wedstrijd van de nieuwe manager van Tottenham is zaterdag het uitduel met .

The Spurs bezetten na twaalf wedstrijden een teleurstellende veertiende plaats in de Premier League, terwijl Colchester United eerder dit seizoen al een einde maakte aan het avontuur in de EFL Cup.