Mourinho komt met snoeiharde kritiek op Ajax en Erik ten Hag

José Mourinho vindt dat Erik ten Hag steken heeft laten vallen in de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur.

Als analist voor beIN Sports geeft Mourinho zijn collega-trainer enerzijds complimenten, maar stelt hij anderzijds dat Ten Hag 'niet goed speelde'. Mourinho specificeert zijn kritiek niet, maar na afloop was het wisselbeleid van de oefenmeester veelbesproken.

Ten Hag voerde drie verdedigende wissels door in de tweede helft: Joël Veltman, Daley Sinkgraven en Lisando Magallán kwamen binnen de lijnen voor respectievelijk Lasse Schöne, Kasper Dolberg en Donny van de Beek. Naarmate de tweede helft vorderde, was steeds meer gericht op het verdedigen van de virtuele finaleplek; op andere momenten kort na rust nam de ploeg onnodige risico's, door bijvoorbeeld zowel Matthijs de Ligt als Daley Blind mee te sturen bij een vrije trap. De 2-1 was het gevolg.



"Het doet me een beetje pijn om dit te zeggen. Ik wil Ten Hag 99 procent krediet geven voor het fantastische werk dat hij heeft verricht met zijn ploeg. Maar ik moet kritisch zijn over die ene procent", zegt Mourinho vanuit de studio. "In deze tweede helft moet hij meer spelen. Trainers hebben wedstrijden waarin we niet spelen, waarin we heel slecht spelen en waarin we heel goed spelen. In de tweede helft had Ten Hag goed moeten spelen, maar hij speelde als zijn ploeg: niet zo goed."



Mourinho stipt het belang aan van een goede balans tussen filosofie en strategie. "Ze speelden in de tweede helft als een stel kinderen, alsof ze thuis tegen speelden in de competitie. Ze gaan de finale thuis kijken, met hun filosofie", luidt zijn pijnlijke conclusie. Mourinho genoot van de trainer van , Mauricio Pochettino, die zijn tranen na afloop de vrije loop liet. Volgens de clubloze manager vergeten voetballiefhebbers soms wat het voetbal doet met trainers.



"Soms weten mensen niet hoe trainers zich voelen, en wat dit voor ons betekent", geeft hij aan. "Voetbalfans denken soms dat het hen meer kan schelen dan ons. Of dat wij denken: goede wedstrijd, op naar morgen. Ze weten niet hoe we achter de schermen zijn. We zijn vaak heel eenzame mensen. Het voetbal slokt ons op. Dit is een prachtige manier om de wereld te laten zien dat overwinningen, maar ook nederlagen, voor trainers en spelers veel meer betekenen dan voor de gewone supporter."