Mourinho is uit op wraak na mislukt avontuur in Manchester

De Portugees weet als geen ander wat de zwakke punten van Manchester United zijn. Woensdagavond komt hij met Tottenham Hotspur naar Old Trafford.

José Mourinho keert voor even terug in Manchester op een moment waarop Ole Gunnar Solskjaer en zijn team het meest kwetsbaar zijn.

Vorig jaar rond deze tijd had de uitsproken manager nog maar twee weken te gaan bij United. Toen hij moest vertrekken, nam Solskjaer een dag later het stokje al over.

Er is echter geen sprake van enige vorm van vijandigheid tussen de twee en Mourinho zegt blij te zijn met zijn band met zowel Ed Woodward als de United-fans. Hij kan ook de manager zijn die het best in staat is om de zwakke punten te benutten die deels tot zijn eigen ondergang leidden.

Paul Pogba vormde de kern van Mourinho's moeilijkheden. De Fransman bracht onder zijn leiding enige tijd door in de ziekenboeg, al speelde hij uiteindelijk toch 120 competitieduels voor de club.

Van alle spelers die de Portugees tot zijn beschikking had, is het duidelijk dat Pogba's kwaliteiten nooit optimaal werden benut. Dat is uiteindelijk de fout van de manager - Pogba werd immers in dezelfde periode met Frankrijk wereldkampioen en hij was één van de beste spelers van Les Bleus.

In het shirt van United waren er de bekende maar korte momenten waarop hij zijn klasse toonde. Voor alle miljoenen en krantenkoppen die met de komst van Pogba en Mourinho waren gemoeid, werd de transfer nooit helemaal gerechtvaardigd.

Na de komst van Solskjaer is daar geen verandering in gekomen. De huidige manager spreekt regelmatig positieve woorden over Pogba, maar misschien is dat alleen maar een manier om de harmonie te bewaren totdat hij in januari of komende zomer kan worden verkocht.

De Fransman is momenteel geblesseerd en los van twee assists in de openingswedstrijd tegen (4-0) heeft hij dit seizoen nog niks laten zien.

Net zoals Mourinho eerder al tevergeefs om versterkingen schreeuwde, kreeg ook Solskjaer er in de zomer geen middenvelder bij, ondanks de overduidelijke behoefte aan een leider in die middelste linie. De nieuwe manager van werd bij United vaak overlopen op het middenveld, maar nu kan hij die ervaringen in zijn eigen voordeel gebruiken.

Mourinho kan bijvoorbeeld Dele Alli tussen het middenveld en de defensie van United laten spelen. Hij heeft Eric Dier weer aan de praat gekregen en spelers als Moussa Sissoko, Christian Eriksen en Harry Winks bieden een mix van technische vaardigheden en uithoudingsvermogen die The Red Devils niet kunnen evenaren. Zelfs niet als iedereen fit is.

Als de thuisploeg woensdagavond aantreedt met Fred, Andreas Pereira en Juan Mata, lijkt de ploeg voorbestemd om de slag op het middenveld te verliezen. Mourinho heeft al genoeg geleden met zo'n gapend gat in zijn ploeg.

Solskjaer heeft er goed aan gedaan om Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka binnen te halen, maar ondanks de kwaliteiten en de opkomst van Brandon Williams heeft United nog steeds een defensie die makkelijk doelpunten incasseert.

Mourinho beseft dat de meedogenloze Harry Kane, de slimme Heung-min Son en de snelle Lucas Moura de tegenstander continu bezig kan houden. United had al moeite met Sheffield United en Aston Villa. De Spurs zijn normaal gesproken veel gevaarlijker.

De Portugees zal ook bekend zijn met de slechte conditie van zijn voormalige spelersgroep. Er zijn deze jaargang al genoeg wedstrijden geweest waarin United een voorsprong niet kon vasthouden of onvoldoende energie had om terug te komen van een achterstand.

Fameuze comebacks van United behoren al lang tot het verleden en ze lijken de spelers weinig inspiratie te geven. Het gevoel van het onvermijdelijke herstel heeft de club verlaten. Dat gevoel was nog blijven hangen onder leiding van Louis van Gaal, maar onder Mourinho is het volledig gedoofd.

Dat leidt tot het volgende voordeel dat de Portugees met zijn nieuwe werkgever heeft. Hij kan een charmante man zijn. Toen hij begon bij Chelsea, United en nu Spurs, maakte hij een ontspannen, vrolijke en inspirerende indruk. Mourinho is warm en ondersteunend en zijn spelers hebben daar goed op gereageerd. Ze lijken gelukkig en opgefrist. Ze willen het beste uit hun talenten halen en genieten van de vrijheid die ze van hun nieuwe manager krijgen.

De veranderde routine brengt de Tottenham-selectie weer tot leven. United is ondertussen bijna een jaar bezig met Solskjaer. Er is niets bijzonders meer en de hoofden beginnen al een beetje naar beneden te hangen. In plaats van te streven naar het allerhoogste, laten ze nu als vanzelfsprekend punten liggen.

Mourinho is goed bekend met de beperkingen van zijn komende opponent en Tottenham is in meerdere opzichten in staat daarvan te profiteren. Zelfs Mourinho's gebruikelijke conservatisme als het gaat om grote tegenstanders, om terug te zakken en de druk te absorberen, doet de tegenaanval van United teniet.

De snelheid van Daniel James, Anthony Martial en Marcus Rashford is het gevaarlijkst tegen een ploeg die voorzichtig voetbalt. En dat is niet het spel van Mourinho.

De Spurs-manager zet op Old Trafford een team dat hij nieuw leven heeft ingeblazen tegenover een ploeg die nog steeds een grondige revisie nodig heeft.

heeft een grote naam, maar dit elftal kan niet verdedigen, vechten of aanvallen. De job was voor Mourinho te moeilijk, maar zijn mislukte avontuur in Manchester biedt hem nu een uitstekende kans op wraak.