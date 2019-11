‘Mourinho is gedecideerd en wil oude liefde naar Londen halen’

José Mourinho wil werk maken van de komst van Zlatan Ibrahimovic.

Engelse media speculeerden al over de mogelijkheid dat de Zweed open zou staan voor een hereniging met de Portugese trainer en volgens the Telegraph wil Mourinho nu daadwerkelijk toeslaan. Naar verluidt wil de manager van Ibrahimovic voor de neus van wegkapen.

Ibrahimovic heeft Los Angeles Galaxy transfervrij verlaten en zou azen op een terugkeer naar Europa. Diverse Italiaanse clubs werden de afgelopen tijd gelinkt aan de 38-jarige spits, maar de laatste uren zijn vooral de geruchten inzake een terugkeer bij AC Milan hardnekkig. Zaakwaarnemer Mino Raiola zou al meerdere gesprekken hebben gevoerd met i Rossoneri .

Mourinho, die eerder bij en zeer prettig samenwerkte met Ibrahimovic, wil zijn ex-pupil nu naar Tottenham halen. De twee zouden nog altijd een sterke verbondenheid met elkaar voelen.

De manager ziet in de veteraan een ideale plaatsvervanger voor aanvalsleider Harry Kane. Het valt echter te betwijfelen of het tot een hereniging komt, want Ibrahimovic zou een forse vergoeding eisen.

Tottenham zou het salarishuis niet overhoop willen gooien voor de routinier, waardoor de speler waarschijnlijk water bij de wijn moet doen als hij naar the Spurs trekt.

Mourinho weet dat de komst van Ibrahimovic lastig zal worden, daar hij goede afspraken heeft gemaakt met voorzitter Daniel Levy over het transferbeleid. Versterkingen voor de defensie zijn nu topprioriteit bij Tottenham, zo klinkt het.