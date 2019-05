Mourinho is gedecideerd en wijst naar Virgil van Dijk en Christian Eriksen

Liverpool en Tottenham Hotspur staan zaterdagavond tegenover elkaar in de finale van de Champions League.

José Mourinho kijkt uit naar de confrontatie in het Wanda Metropolitano in Madrid. De momenteel clubloze trainer denkt dat Virgil van Dijk en Christian Eriksen een cruciale rol gaan spelen in de eindstrijd.

Als Mourinho in een interview met Eleven Sports wordt gevraagd naar de spelers die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn in de finale, twijfelt de Portugees niet. "Als ik iemand moet kiezen, ook gezien zijn groei, dan kies ik voor Van Dijk. Bij Tottenham, ook omdat de club de finale haalde zonder Harry Kane, zou ik kiezen voor Eriksen."



Mourinho verwacht dat beide teams aan elkaar gewaagd zijn en ziet geen duidelijke favoriet. "Het opmerkelijke is dat beide clubs op een ongelooflijke manier in de finale zijn gekomen", doelt Mourinho op de halve finales. Tottenham produceerde tegen in Amsterdam een comeback (2-3), terwijl een 3-0 nederlaag wegpoetste met een 4-0 zege.



"Ze treden in de finale bijna aan als echte titanen, volledig overtuigd dat ze de tegenstander gaan vernietigen. Deze finale lijkt een duel te gaan worden tussen twee ploegen die helemaal overtuigd zijn van zichzelf: deze trofee is van mij" , aldus de oefenmeester. De wedstrijd tussen Liverpool en Tottenham begint zaterdagavond om 21.00 uur.