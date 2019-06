Mourinho: "Ik zie mezelf wel een nationale ploeg coachen"

José Mourinho won prijzen in vier verschillende landen, maar zijn toekomst ligt mogelijk niet in het clubvoetbal.

De Portugees spreekt tegenover Eleven Sports namelijk de ambitie uit om bondscoach te worden. "Ik wil meedoen aan nieuwe competities. Dan denk ik bijvoorbeeld aan het WK of een EK", aldus de voormalige coach van , , , en .



"Ik heb al heel lang het verlangen om zo'n avontuur aan te gaan. Op dit moment zie ik mezelf eerder een nationaal team coachen dan een club", gaat Mourinho verder. "Of Portugal de juiste ploeg voor mij is? Niet per se."



José Mourinho won in 2003 zijn eerste landstitel met Porto en een jaar later veroverde de club zelfs de . De 56-jarige trainer won het toernooi ook met Inter in 2010, nadat hij tussendoor Chelsea aan onder meer twee kampioenschappen had geholpen. Later werd de Portugees ook met Real Madrid nog landskampioen.



Hoewel zijn periode bij Manchester United niet goed afliep, sloot hij eerder deze maand een terugkeer als clubtrainer niet uit. Nu zegt hij echter: "In het vijfde verschillende land kampioen worden of met de derde club de Champions League winnen zijn dingen die ik graag wil doen. Maar ik zou niet alleen maar daarom ergens trainer willen worden. Ik ga alleen ergens heen waar een project mij overtuigt."



"Ik wil gelukkig zijn en hoef niet per se te winnen. Ik accepteer geen voorstel zonder ervan overtuigd te zijn, zoals altijd. Daarom zou ik het overwegen als een club zegt: 'er zijn nog geen omstandigheden om te winnen, maar we willen dat jij die creëert'."