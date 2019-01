Mourinho: "Ik wil nog steeds coachen, ik ben nog jong"

José Mourinho hoopt in de toekomst weer een mooie trainersfunctie te krijgen. De Portugees is in de voetbalwereld nog lang niet klaar.

De 55-jarige Mourinho werd vorige maand ontslagen bij Manchester United en donderdag was hij voor beIN Sports analist bij de wedstrijd tussen Saoedi-Arabië en Qatar, op de Azië Cup. Hij werd gevraagd naar zijn toekomst, maar ook naar zijn persoonlijkheid en conflicten die hij in het verleden heeft gehad met collega's.



"Hier in Doha kwam Wesley Sneijder vandaag naar me toe om hallo te zeggen. Maar dat is niet het soort nieuws waar de mensen van houden", sprak Mourinho. "We houden alleen nog maar van slecht nieuws, dat plaatsen we boven het andere nieuws. Goede relaties tussen spelers en coaches worden niet genoeg benadrukt."



"Tegenwoordig heeft een trainer een bepaalde structuur en de steun van de club nodig om zijn personeel te leiden. Het wordt steeds moeilijker om directe relaties met spelers te hebben", aldus de voormalige succescoach. "Iedere club moet nu een vertegenwoordiger hebben die met de spelers communiceert, zo is het meer georganiseerd. En de coach moet gewoon trainen in plaats van de discipline behouden."



Mourinho vindt ook dat spelers veel macht hebben. "Ja, maar dat hangt ook van de club af. Ferguson zei na het vertrek van David Beckham dat een speler moet worden verkocht zodra hij belangrijker wordt dan de club. Maar nu bestaat dat niet meer, die balans is veranderd."



"Daarmee bedoel ik niet dat de oudere generatie beter is dan die van nu. Tijden zijn gewoon veranderd. Bijvoorbeeld: als mijn vader vroeger aan mij vroeg of ik een krant wilde gaan kopen, dan deed ik dat zonder iets terug te zeggen. Maar nu zou een kind vragen: "Waarom?" Dat heeft niets met een gebrek aan discipline te maken, maar met een nieuwe mentaliteit."



Na jarenlang coach te zijn bij Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United zit Mourinho nu dus zonder club. Als het aan hem ligt, komt daar nog wel verandering in. "Ik wil nog steeds coachen. Ik ben jong en ik hoor er nog steeds bij. Dit is mijn werk." Op de vraag wat het beste team is dat hij trainde, antwoordde hij: "Inter. Om de eenvoudige reden dat we alles met die ploeg hebben gewonnen."