Mourinho: "Ik weet waarom hij niet goed speelt, ik ben geen idioot"

Christian Eriksen maakt niet het beste seizoen uit zijn loopbaan door.

De middenvelder van is vaker in het nieuws vanwege zijn toekomst dan vanwege zijn prestaties op het veld.

De Deen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar , dat hem deze maand nog over zou willen nemen.

Eriksen speelde afgelopen weekend wel in de kraker tegen en werd, toen hij door manager José Mourinho naar de kant werd gehaald, uitgejouwd door een deel van de fans van the Spurs.

Mourinho snapt deze reactie, al vraagt hij ook om begrip voor zijn pupil: "Net als veel andere spelers in de wereld lukt het Eriksen niet om zijn beste prestaties te leveren, om verschillende redenen beleef je betere seizoenen dan andere en speel je betere wedstrijden dan andere."

"Als je me vraagt of ik denk dat dit de beste Eriksen is, moet ik eerlijk zijn en 'nee' zeggen. Als je me vraagt hoe dat komt, weet ik de redenen. Ik ben geen idioot, ik loop al jaren mee in de voetballerij."

"Ik snap heel goed dat het normaal is dat een speler in deze situatie niet op zijn best presteert, zelfs als hij dat zou willen. Ik geef hem niet de schuld en bekritiseer hem ook niet."

"Ik kan ook zeggen dat hij ons helpt in de wedstrijden die hij wel speelt", gaat Mourinho verder op de persconferentie in de aanloop naar de -replay tegen Middlesbrough van dinsdagavond.

"Hij heeft positieve bijdragen geleverd. Hij is ingevallen tegen Olympiakos en toen heeft hij ons veel gegeven, hetzelfde geldt voor de wedstrijd tegen Norwich City. Onze fans vonden dat hij niet goed speelde tegen Liverpool, daar moet ik het mee eens zijn."

Mourinho is ondanks de transfergeruchten wel van plan om tegen Boro opnieuw een beroep te doen op Eriksen: "Hij speelt morgen. Daarna volgt zaterdag opnieuw een wedstrijd (tegen , red.) en misschien speelt hij dan ook, meer kan ik er niet over zeggen."

"Een aantal belangrijke spelers is geblesseerd en we lopen tegen onze grenzen aan, iedere speler moet er klaar voor zijn om het team te helpen. We kunnen het niet anders benaderen."

Lees beneden verder

Mourinho krijgt met Gedson Fernandes mogelijk op korte termijn wel een versterking tot zijn beschikking en de middenvelder van zou maandag al in Londen zijn gesignaleerd.

De manager wil echter niet op de zaken vooruitlopen: "Ik wacht op nieuws, dat er ook helemaal niet zou kunnen komen. Ik maak me meer zorgen over Middlesbrough dan over de markt."

"Ik kan hier geen antwoord op geven omdat ik niet weet of we hem zullen krijgen, hij is een speler van Benfica. Ik denk ook niet dat de trainer en voorzitter van Benfica, allebei vrienden van mij, er blij mee zullen zijn als ik over een van hun spelers praat."