Mourinho: "Ik vecht voor een club en ben totaal niet bezig met mijn imago"

José Mourinho heeft zich de afgelopen jaren niet bij iedereen populair gemaakt.

De Portugees zegt er in gesprek met beIN Sports geen moeite mee te hebben dat fans van tegenstanders hem haten. "Het zit in mijn natuur", zegt Mourinho, die sinds zijn ontslag bij Manchester United in december zonder club zit.

"Ik arriveer bij een club, draag het shirt en trek dat pas uit als het vies en bezweet is op de dag dat ik vertrek. Ik vecht voor een club en ben totaal niet bezig met mijn imago of de consequenties. Als ik bij Real Madrid ga werken, word ik automatisch een vijand van Barcelona. Als ik bij Internazionale ga werken, kan ik niet naar Turijn omdat de mensen me daar haten", stelt Mourinho, die gedurende zijn loopbaan voor onder meer FC Porto, Chelsea, Internazionale, Real Madrid en Manchester United werkte.



"Misschien hebben Arsenal-fans geen hekel meer aan me. Toen ik bij Chelsea werkte, haatten ze me wel. Ik heb vijftien keer tegen Arsenal gespeeld: twaalf keer gewonnen, drie keer gelijkgespeeld en geen enkele keer verloren. Ze hadden absoluut een hekel aan me, zonder twijfel", gaat de Portugese oefenmeester verder. Mourinho wist met Manchester United de nodige wedstrijden in de laatste minuten te winnen.



"Tegen Juventus wonnen we in de slotfase, het duel met Newcastle United werd op het laatste moment beslist. Je kan geluk afdwingen. Als je team een sterk collectief vormt, kan je doelpunten in de slotfase afdwingen. Daarin zijn de details erg belangrijk", besluit Mourinho zijn verhaal. Hij zou recent de mogelijkheid om de nieuwe trainer van Benfica te worden hebben afgeslagen en liet weten dat hij niet van plan was om terug te keren in de Portugese competitie.