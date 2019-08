Mourinho: "Ik had Van Gaal voor start CL-finale al verslagen"

De voormalig trainer van Internazionale wist zeker dat hij Bayern München zou verslaan in de finale van de Champions League in 2010.

José Mourinho claimt dat hij de eindstrijd met Bayern al had gewonnen voordat het überhaupt begon. In gesprek met DAZN haalt hij het ego van Louis van Gaal aan, waardoor de Portugees wist wat hij moest doen.

Inter won inderdaad en won een historische treble: de , de en de werden allen een prooi door het team van Mourinho en de excellerende Wesley Sneijder.

Bayern had ook een treble kunnen pakken, want de ploeg van Van Gaal had de en de Duitse beker al aan de prijzenkast toegevoegd. De Cup met de Grote Oren bleef echter buiten bereik door twee treffers van Diego Milito, die in beide helften scoorde voor de Nerazzurri.

Negen jaar na dato claimt Mourinho dat hij geen seconde twijfelde aan die zege, want hij wist welk spelletje de opponent wilde spelen en paste daar zijn eigen tactiek op aan. "We wisten dat Bayern een coach had, die ik erg goed ken. En ik kende ook zijn ego", begint Mourinho zijn relaas tegenover DAZN.

"Hij zou er altijd voor kiezen om zijn eigen spel te spelen en voor mij was dat een voordeel", aldus de Portugees. "Ik wist perfect dat Bayern zwakheden had in balverlies. We moesten hun topspitsen bewaken en dan de voordelen uitbuiten. De strategie gaf uiteindelijk de doorslag."

"Ik denk dat ik Van Gaal al voor de start van de wedstrijd verslagen had. Niet alleen in emotioneel opzicht of qua zelfvertrouwen of teamgeest die Inter had, maar ook omdat wij ons strategisch beter hadden voorbereid."

Mourinho is ook vol lof over zijn spits van toen. Milito had wat de Portugees een enorme bijdrage aan het succes. Hij scoorde vaak in de titelstrijd, besliste de finale van de Coppa en herhaalde dat kunststukje in de finale tegen Bayern.

"Ik heb de groep altijd uitgedaagd om precies dat te bereiken. We konden drie titels winnen, of twee, of een of nul. Alles werd bepaald in vijftien dagen tijd en uiteindelijk schreven we geschiedenis in het Italiaanse voetbal."

"Wij slaagden erin om verder te komen dan 'bijna' en het voetbal zit vol verhalen die stoppen bij 'bijna'. Milito besliste de titel, de beker en de Champions League met vier goals in drie wedstrijden. Ongekend."