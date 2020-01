Mourinho: "Ik denk dat Mané en Salah nu wel weten wie hij is"

Manager José Mourinho van Tottenham Hotspur is erg te spreken over de prestatie van Japhet Tanganga in de verloren wedstrijd tegen Liverpool (0-1).

De oefenmeester gunde de twintigjarige rechtsback zijn eerste wedstrijd in de Engelse competitie, mede vanwege de vele blessures in zijn selectie. "Hij heeft het goed gedaan", reageert Mourinho na afloop.

"Ik denk dat die jongen reden heeft om blij te zijn", klinkt het lovend uit de mond van de Portugees op de persconferentie. "Niet met het resultaat natuurlijk, maar wel met zijn eerste wedstrijd in de Premier League. Het had geen groter duel kunnen zijn en hij heeft het fantastisch gedaan. Eerst op rechts en toen op links, eerst tegen Sadio Mané en toen tegen Mohamed Salah, en ik denk dat hij fantastisch was."

Mourinho denkt dat Tanganga zijn visitekaartje heeft afgegeven aan de sterren van . "Ik denk dat dat Mané en Salah nu wel weten wie Tanganga is. Dat wisten ze niet voor de wedstrijd. Ik denk dat ze het wedstrijdformulier zagen en dachten: waar speelt die jongen dan? Ik denk dat ze het nu weten."

Mourinho kon het niet laten om nog even de blessuregolf bij the Spurs te benoemen. "In plaats van te huilen over Harry Kane, Moussa Sissoko, Hugo Lloris of Ben Davies, laten we blij zijn met Tanganga."

Tottenham verloor met 0-1 door een doelpunt van Roberto Firmino. Hoewel manager Jürgen Klopp de overwinning van Liverpool terecht vond, zag Mourinho voldoende kansen voor zijn eigen ploeg. "Dit is voetbal. Soms krijg je meer dan je verdient, soms minder. In dit geval kregen we niets."

"Dit was een wedstrijd tussen het beste team ter wereld en een team dat een lastige fase doormaakt met blessures. De jongens hebben het fantastisch gedaan en Liverpool had geluk."