Mourinho: "Ik denk dat hij de meest waardevolle speler ter wereld is"

Kylian Mbappé kent met dertig doelpunten en vijftien assists in 34 officiële wedstrijden een topseizoen. José Mourinho is onder de indruk van hem.

"Je hoeft het niet te hebben over wat Mbappé over vijf tot tien jaar kan bereiken. Het is beter om je te focussen op nu, want hij is absoluut fantastisch. Hij doet het op jonge leeftijd al zo waanzinnig goed. Zeker als je bedenkt dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi allebei ouder dan dertig zijn, terwijl Neymar al 27 is. Op de transfermarkt is leeftijd ook een ding en ik denk dat Mbappé de meest waardevolle speler ter wereld is", zegt Mourinho tegenover beIN Sports .



"Als je naar hypothetische transfers kijkt, is hij nu de duurste speler ter wereld. Wat betreft zijn kwaliteiten, is hij geweldig. Eén woord is genoeg, duidelijker kan het niet", concludeert de momenteel clubloze Portugese oefenmeester. Paris Saint-Germain nam Mbappé voor totaal 180 miljoen euro over van , na hem eerst een jaar gehuurd te hebben. De jonge aanvaller meldt zich deze week bij de Franse nationale ploeg, die aan de EK-kwalificatiecyclus begint.



Les Bleus nemen het komende week op tegen Moldavië en IJsland. Didier Deschamps, bondscoach van de Franse ploeg, laat zich op een persconferentie lovend uit over Mbappé. "Hij heeft enkele kwaliteiten die het hem heel moeilijk kunnen maken op het veld, maar hij kan daarmee omgaan", zo tekenen verschillende Franse media op uit de mond van de keuzeheer. "Hij gaat zo goed met die situaties om, omdat hij het gewend is. Sinds het begin van zijn loopbaan heeft hij er al mee te maken en dat zal voorlopig zo blijven, vanwege zijn kwaliteiten."