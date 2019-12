Mourinho: "Ik ben geen vijand van Manchester United"

José Mourinho keert woensdag voor een avond terug op Old Trafford, waar Tottenham Hotspur in de Premier League tegenover Manchester United staat.

Het is bijna een jaar geleden dat Mourinho werd ontslagen bij United. Op de persconferentie voor het duel van woensdag werd de Portugees gevraagd naar zijn band met The Red Devils. "Ik ben geen schurk, ik ben geen vijand", reageerde Mourinho.

"Ik ben de coach die gaat proberen om van te winnen. Solskjaer is degene die voor United probeert te winnen, dus het is logisch dat de fans hem zullen steunen en mij niet. Ik voel me goed, ik houd ervan om grote wedstrijden te spelen."

Mourinho kijkt ernaar uit om terug te gaan 'naar een plek waar hij gelukkig was'. "Ik heb een geweldige band met de fans van Manchester United. Ik ben er als analist een keer teruggeweest en was onder de indruk van zo'n mooie ontvangst. Maar morgen ga ik terug als coach van de tegenstander."

Of Christian Eriksen op Old Trafford aan de aftrap verschijnt, is nog maar de vraag. De Deen is dit seizoen niet altijd een vaste waarde bij de Spurs. Zijn contract loopt bovendien af en dus zou hij na dit seizoen transfervrij kunnen vertrekken, maar daar wilde Mourinho het niet over hebben.

"Zulke individuele situaties ga ik hier niet bespreken. Ik praat er wel met Mr. Levy (voorzitter van Tottenham, red.) over en ook met de spelers." De 27-jarige Eriksen is in Noord-Londen aan zijn zevende seizoen bezig.

De confrontatie tussen Manchester United en de Spurs belooft een doelpuntrijk duel te worden, want in de drie wedstrijden van Mourinho bij vielen telkens vijf of zes treffers. Zijn elftal won met 3-2 van en , terwijl tussendoor Olympiakos werd verslagen in de (4-2).