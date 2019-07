Mourinho: "Ik ben Duits aan het leren"

José Mourinho suggereert in een interview dat zijn toekomst mogelijk in Duitsland ligt.

De clubloze Portugees, die in december aan de kant werd geschoven bij , hoopt snel ergens aan de slag te kunnen gaan. "Ik mis het voetbal heel erg. Ik mis de adrenaline, het veld, mijn werk. Voetbal is voetbal", aldus Mourinho in gesprek met La Gazzetta dello Sport. De succesvolle coach zat de laatste tien jaar nooit zo lang zonder werkgever als nu.



"Ik ben op dit moment Duits aan het leren", gaat hij verder. Of hij binnenkort mogelijk in de aan de slag gaat, wil Mourinho niet zeggen. "Ik spreek al Engels, Spaans, Portugees, Frans en Italiaans. Maar ik sluit niks uit, Duitsland ook niet."



Mourinho verwacht komend jaar veel van Inter, de club die hij in 2010 naar de treble coachte. Bij de Nerazzurri is Antonio Conte de nieuwe trainer. "Ze moeten dit seizoen echt de winnen en ik weet zeker dat dat ook gaat gebeuren." Onder leiding van Luciano Spalletti eindigde Inter afgelopen seizoen 21 punten achter kampioen .