Mourinho haalt uit: "Dit zou niet op 25 januari mogen gebeuren"

José Mourinho lijkt voormalig werkgever Internazionale indirect een veeg uit de pan te hebben gegeven.

Na de -ontmoeting met (1-1) werd de manager van gevraagd naar de laatste ontwikkelingen rondom Christian Eriksen. De door begeerde middenvelder ontbrak in de wedstrijdselectie, naar alle waarschijnlijkheid omdat hij naar Milaan is gevlogen.

"Ik wil er niks over zeggen", benadrukte Mourinho in gesprek met Engelse media. "Het enige wat ik wél wil zeggen is dat deze situatie niet op 25 januari zou mogen gebeuren. En het is niet de schuld van Tottenham dat we ons op 25 januari in deze situatie bevinden. Ik kan alleen zeggen dat Eriksen, sinds ik hier ben, zich zeer, zeer professioneel heeft gedragen, jegens mij en jegens het team."

"Tottenham is de laatste partij die verantwoordelijk kan worden gehouden voor deze situatie. Het is gewoon niet leuk om op 25 januari in deze situatie te zitten."

Hoewel geen van de betrokken partijen met officiële details naar buiten is getreden, gaat het verhaal dat Inter en het management van de bijna 28-jarige Deens international al op 22 november voor het eerst aan de onderhandelingstafel plaatsnamen en al vrij snel tot een akkoord kwamen.

Het contact tussen Tottenham en Inter over de transfersom verliep stroever en lijkt pas een of twee dagen geleden in een akkoord te hebben geresulteerd. De Londenaren hielden vast aan de vraagprijs van twintig miljoen euro voor het afkopen van het nog een half jaar doorlopende contract, terwijl i Nerrazzuri bleven azen op een lagere transfersom.

Lees beneden verder

Beide partijen zouden elkaar in de laatste 48 uur hebben gevonden in een transfersom van achttien miljoen euro én twee miljoen euro aan variabele bonussen.

Eriksen is óf arriveert vandaag in Milaan en zal in dat geval zondagmiddag het -duel tussen Inter en Cagliari vanaf de tribune bijwonen. Een dag later wacht vermoedelijk een medische keuring, als de laatste details van de transfer inderdaad zijn afgerond.

De ex-speler van kan in Milaan een contract tot medio 2024 ondertekenen en daarmee verzekert hij zich van minimaal acht en maximaal tien miljoen euro per jaargang.