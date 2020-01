Mourinho haalt na bekerblamage met Tottenham uit naar FA's 'strandbal'

Middlesbrough zorgde zondagmiddag voor een stunt door met 1-1 gelijk te spelen in de FA Cup-wedstrijd tegen het Tottenham Hotspur van José Mourinho.

De manager van the Spurs stak na afloop zijn onvrede over de wedstrijdbal van de Engelse voetbalbond en over de VAR niet onder stoelen of banken. "Ik vind dit een strandbal", aldus Mourinho tegenover BT Sport.

In -wedstrijden wordt gebruikgemaakt van een bal afkomstig van de voetbalbond. "De bal is te licht. Het helpt de spelers niet, maar dat is geen excuus", zegt Mourinho over het verrassende gelijkspel van zijn ploeg op bezoek bij Championship-club Middlesbrough.

Tottenham speelde met bijna alle grote namen, maar zag Ashley Fletcher in de vijftigste minuut de tegenstander op voorsprong brengen. Volgens Mourinho had het doelpunt van de spits afgekeurd moeten worden.

"Omdat het buitenspel was. De VAR had deze zeker niet geteld. Maar vandaag zat de scheidsrechter een keer niet driehonderd kilometer verderop in een kantoortje", zegt de Portugees, die niet blij lijkt te zijn met de Video Assistent Referee.

"Wij hebben geen VAR, wij hebben een VR. De videoref heeft de macht over de wedstrijd, hij assisteert de scheidsrechter niet." In de 61ste minuut kwam Tottenham dankzij Lucas Moura op gelijke hoogte, maar verder dan dat kwamen de Londenaren niet.

"Als iemand had moeten winnen, waren wij het. We hebben zoveel kansen gehad, maar we misten makkelijke ballen." Daardoor volgt binnenkort een return in het stadion van Tottenham.

"Een wedstrijd die we niet kunnen gebruiken, we hebben een smalle selectie met al veel problemen. Maar het is een thuiswedstrijd en we moeten ervoor gaan."