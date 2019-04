Mourinho gelinkt aan 'eliteclub': "Ik hoop dat hij zijn baan behoudt"

José Mourinho zit sinds zijn ontslag bij Manchester United zonder club, maar de Portugees wil vanaf volgend seizoen graag weer een ploeg leiden.

De oefenmeester wordt onder meer in verband gebracht met , maar Mourinho wil niet al te diep ingaan op de geruchten, aangezien de topclub met Niko Kovac nog een hoofdtrainer in huis heeft.



"Ik respecteer Niko Kovac, zoals ik dat met veel collega's doe, dus ik kan die vraag niet beantwoorden", zegt Mourinho in gesprek met BILD als reactie op de vraag of hij een aanbieding van Bayern zou accepteren. "Ik kan alleen maar zeggen dat Bayern een eliteclub is. Ik hoop dat hij zijn baan behoudt, want hij heeft hard gewerkt om dit niveau te halen."



"Ik heb hem bij een vriendschappelijke wedstrijd in het voorseizoen ontmoet. Ik mocht hem meteen. Ik voelde een goede connectie, er was sprake van wederzijds respect. Of ik een -titel wil winnen? Als ik 'ja' zeg, zegt iedereen dat ik naar de Bundesliga wil. Daarom kan ik geen 'ja' zeggen. Ik kan alleen zeggen dat ik graag een negende landskampioenschap en derde -titel wil winnen."



Mourinho erkent dat hij gecharmeerd is van de Duitse competitie. "De Bundesliga is een enerverende competitie. De clubs in de middenmoot worden steeds sterker, dus is er ook sprake van een mooie concurrentiestrijd. Volle stadions, geweldige organisatie en erg goede tactieken die worden gehanteerd. Ik vind de Bundesliga erg interessant", besluit de trainer.