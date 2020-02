Mourinho: "Eriksen zei dat hij niet zou bijtekenen"

Christian Eriksen verliet Tottenham Hotspur deze week na ruim zes jaar voor Internazionale. José Mourinho was niet echt verrast door die transfer.

Sinds de komst van Mourinho in november kreeg Eriksen minder speeltijd bij de Spurs en volgens de Portugees had dat een reden. De oud-Ajacied zou komende zomer transfervrij zijn geweest en hij wilde zijn aflopende contract niet verlengen. "Dat wisten we al een tijdje", vertelt Mourinho in de Engelse media.

"We hebben dat niet naar buiten gebracht, maar vanaf de eerste dag dat ik hier werkte, zei Christian al dat hij niet zou bijtekenen. Ik heb geprobeerd om Toby (Alderweireld, red.) over te halen toen hij zei dat hij twijfels had. Maar Christian vertelde me dat zijn besluit al vast stond."

Vanaf dat moment probeerde Mourinho te bouwen aan een elftal zonder Eriksen. "Dat was de reden waarom ik hem niet heel veel speeltijd gaf. Tegelijkertijd bleef hij een goede professional en had hij respect voor zijn teamgenoten en de club. Tot de laatste dag probeerde hij zijn team te helpen en positief te zijn."

ontving uiteindelijk twintig miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. "Mr. Levy slaagde erin een belangrijke transfersom te krijgen die werd gebruikt om een jonge speler als Steven Bergwijn te kopen. Dus Mr. Levy heeft dat uitstekend gedaan."

Christian Eriksen maakte woensdagavond al zijn debuut namens , dat in de kwartfinales van de met 2-1 van won. De routinier speelde in totaal 305 officiële wedstrijden voor Tottenham, waarin hij 69 doelpunten maakte.