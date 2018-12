Mourinho en Manchester United uit elkaar

Manchester United gaat op zoek naar een nieuwe manager. De club meldt dat José Mourinho is vertrokken.

Volgens de BBC is de Portugees ontslagen, al wordt dat in een statement van United niet bevestigd of ontkend. De geplaagde club gaat een tijdelijke trainer aantrekken om het seizoen af te maken en ondertussen wordt er verder gezocht naar een nieuwe manager.



Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018

Onder leiding van Mourinho was Manchester United bezig aan een zwak seizoen en de nederlaag van afgelopen weekend tegen Liverpool (3-1) bleek voor de 55-jarige coach de genadeklap. Door die nederlaag staat United na zeventien speelronden zesde in de Premier League. Het gat met koploper Liverpool is liefst negentien punten.Mourinho was op Old Trafford aan zijn derde seizoen bezig. Hij nam het stokje in 2016 over van Louis van Gaal. In het eerste jaar met Mourinho won United ten koste van Ajax de Europa League-finale en een aantal maanden eerder veroverde zijn elftal de League Cup.