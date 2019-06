'Mourinho en assistent Guardiola hoog op verlanglijstje in Engeland'

Newcastle United is op zoek naar een nieuwe manager en Sport Mediaset komt met José Mourinho op de proppen.

In de Italiaanse media duikt ook de naam van Gennaro Gattuso op. Newcastle maakte maandag bekend dat Rafael Benítez de club na ruim drie jaar verlaat. Beide partijen konden geen overeenstemming bereiken over voortzetting van de samenwerking. De zoektocht naar een opvolger is inmiddels in volle gang en het lijstje met potentiële opvolgers groeit.



Mourinho is clubloos na zijn vertrek bij in december. Naar verluidt zou de Portugees Marco Materazzi willen meenemen als assistent-manager. Beiden werkten succesvol samen bij , met het veroveren van de in 2010 als absoluut hoogtepunt van de samenwerking. Materazzi, die in Engeland korte tijd voor speelde, heeft bij het Indiase Chennaiyin FC tussen 2014 en 2016 ervaring opgedaan als speler-trainer.



Gattuso werd in april al gelinkt aan Newcastle, toen Benítez nog de scepter zwaaide op St. James' Park en hijzelf nog in dienst was van . De voormalig middenvelder stapte eind mei op in het San Siro en is derhalve beschikbaar. Volgens talkSPORT is ook Mikel Arteta een serieuze kandidaat om Benitez op te volgen. De Spanjaard was als speler verbonden aan onder meer Everton en en fungeert sinds vorig seizoen als rechterhand van Josep Guardiola bij .



De geruchten blijven niet beperkt tot Mourinho, Gattuso en Arteta. Patrick Vieira, momenteel hoofdtrainer van OGC Nice, kan wellicht ook een belletje verwachten vanuit Newcastle. De oud-middenvelder was jarenlang de regisseur op het middenveld van Arsenal en heeft in Engeland nog immer een goede reputatie. Garry Monk, onlangs ontslagen bij Birmingham City en Alan Pardew, eveneens clubloos, staan naar verluidt ook op het kandidatenlijstje. Pardew was tussen 2010 en 2014 ook al de manager van de nummer dertien uit de Premier League.