Mourinho 'een probleem': "Maar sluit zijn terugkeer bij Real Madrid niet uit"

Ramón Calderón, oud-president van Real Madrid, zou er niet van opkijken als José Mourinho weer in de Spaanse hoofdstad aan de slag gaat.

Calderón zag het ontslag van Mourinho bij Manchester United al aankomen. "Hij is altijd het grootste probleem geweest bij de clubs waar hij werkte. Toen hij hier was, gaf hij iedereen de schuld als we verloren. Ik vind dat dat een ernstige fout is", vertelde de 67-jarige Spanjaard aan Love Sport Radio. "Het levert ook altijd confrontaties met spelers op, zoals met Eric Bailly, Paul Pogba bij United."



"Hier gebeurde hetzelfde, maar dan met Sergio Ramos, Iker Casillas en Cristiano Ronaldo", aldus Calderón, die tussen juli 2006 en januari 2009 president van Los Blancos was. "Dat is toch wel een flink probleem. Mourinho blaast altijd maar op zijn eigen trompet. Recentelijk hebben we met Zinédine Zidane precies het tegenovergestelde gezien. Hij zat meer op één lijn met de spelers en dat is volgens mij hoe je een geweldige spelersgroep moet trainen. Je kunt niet zelf de hoofdrolspeler zijn."



José Mourinho coachte Real Madrid tussen de zomer van 2010 en 2013. De Portugees werd met zijn ploeg in 2012 met liefst 100 punten kampioen van La Liga. Calderón weet dat de huidige president Florentino Perez nog steeds gecharmeerd is van Mourinho. "Ik denk dat Mourinho de enige coach is die hij respecteert. Hij vertrouwt trainers niet zo snel, maar hij heeft Mourinho heel vaak gesteund in moeilijke periodes."



"Toen Julen Lopetegui eerder dit seizoen vertrok, zei ik dat ik zeker wist dat Mourinho zou terugkomen en ik sluit dat nog steeds niet uit", aldus Calderón.