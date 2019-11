Mourinho: "De kwaliteiten van Mbappé zijn absoluut ongelooflijk"

José Mourinho ziet gelijkenissen van de "ongelooflijke" Kylian Mbappé met de Braziliaanse legende Ronaldo.

De twintigjarige aanvaller is met negen doelpunten topscorer bij Paris Saint-Germain dit seizoen. Hij maakte vrijdag zijn vijfde competitiedoelpunt, daar hij in de al drie keer scoorde.

"De kwaliteiten van Mbappé zijn absoluut ongelooflijk", vertelt Mourinho in gesprek met Telefoot. "Zijn speelstijl, wat hij in een voetbalwedstrijd kan doen, is echt heel bijzonder."

"En je moet echt speciaal zijn en unieke kwaliteiten hebben in het voetbal. Als je kijkt naar de specificiteit van zijn kwaliteiten, is hij echt anders dan andere spelers."

"De enige speler die me te binnen schiet om te vergelijken is Ronaldo Nazario. Het zijn spelers met unieke kwaliteiten. Als je tegen hen speelt, ben je bang."

Mbappé werd vorig seizoen met 33 doelpunten topscorer in de , waarmee hij Edinson Cavani en Neymar aftroefde. De WK-winnaar eindigde als zesde tijdens het The Best FIFA Player-gala en werd eerder dit jaar ook opgenomen in de FIFA FIFPro Men's World 11.

"Ik sprak drie minuten met Kylian tijdens de FIFA The Best", vervolgt Mourinho. "Als hij met mij praat, praat hij ook met mijn twee of drie vrienden. Hij praat met iedereen met eenvoud en met de juiste opvouding."