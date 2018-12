'Mourinho dacht dat gesprek met Woodward over transfers zou gaan'

Zijn ontslag als trainer van Manchester United kwam voor José Mourinho als een grote verrassing, zo meldt The Times zondag.

De oefenmeester werd dinsdag door vicevoorzitter Ed Woodward op gesprek geroepen en Mourinho was in de veronderstelling dat ze het zouden hebben over de transferplannen in januari. Hij was 'totaal niet op de hoogte' van de motieven van Woodward.



Volgens de krant heeft minstens één speler die 'regelmatig wordt geselecteerd door Mourinho' na de 3-1 nederlaag tegen Liverpool van afgelopen zondag contact gezocht met Woodward, om aan te dringen op het vertrek van Mourinho. Twee dagen later besloot de clubleiding inderdaad over te gaan tot het congé van de Portugees. Mourinho zelf had daar niet op gerekend, mede omdat het seizoen pas halverwege is en hij erin slaagde om Manchester United door de groepsfase van de Champions League te loodsen.



Een 'aantal factoren' zou hebben bijgedragen aan de beslissing van de clubleiding. Het spel van Manchester United tegen Liverpool speelde een rol, evenals 'de negatieve sfeer in de kleedkamer' en het feit dat Paul Pogba op Anfield op de bank bleef. Inmiddels is de stemming flink verbeterd bij de nummer zes van de Premier League. Ole Gunnar Solskjaer werd aangesteld als opvolger van Mourinho en debuteerde zaterdag met een overtuigende 1-5 overwinning op zijn oude werkgever Cardiff City.



Over de relatie tussen Pogba en Mourinho is de afgelopen maanden veel geschreven en na de wedstrijd tegen Cardiff kwam de middenvelder er zelf ook op terug. "We zijn erg blij met het resultaat. We hebben goed gespeeld, maar ik weet dat jullie me nu willen vragen naar José", aldus Pogba. "We hebben onder José prijzen gepakt en daar ben ik hem dankbaar voor. Niet alles ging goed, maar sommige dingen wel. Door prijzen ontwikkel je je als persoon. Het behoort nu tot het verleden en ik wil Mourinho bedanken."