'Mourinho aast op twee clubs en wordt mogelijk herenigd met Depay'

José Mourinho ziet zichzelf wel trainen bij Olympique Lyon of AS Monaco, zo verzekert L'Équipe woensdagochtend.

De clubloze trainer wil vanaf volgend seizoen weer een ploeg leiden en volgens de Franse sportkrant heeft Mourinho de twee genoemde clubs op het oog. In een reactie laten Mourinho en zaakwaarnemer Jorge Mendes weten dat beide clubs momenteel al een trainer hebben.

Een dienstverband bij lijkt onwaarschijnlijker, daar trainer Leonardo Jardim dezelfde belangenbehartiger heeft als Mourinho. Lyon lijkt echter zeker niet uitgesloten. Voorzitter Jean-Michel Aulas heeft formeel nog niemand benaderd om Bruno Génésio te laten vervangen, maar zou dit in de nabije toekomst alsnog kunnen doen.



L'Équipeberedeneert dat Aulas met een knaller afscheid wil nemen van Lyon. De nu zeventigjarige preses liet in 2010 aan RMC Sportweten dat hij zijn loopbaan graag afsluit met 'een grote buitenlandse trainer'. "Ik heb geprobeerd José Mourinho te halen in plaats van Claude Puel. Financieel lukte het ons niet, maar misschien gaan we dit wel weer na Puel doen."



Mourinho heeft onlangs aangegeven vanaf komende zomer weer aan de slag te willen gaan. De Portugees werd vorig jaar december aan de kant gezet bij vanwege de teleurstellende resultaten. Lyon, met Memphis Depay en Kenny Tete op de loonlijst, staat momenteel op de derde plek in de , terwijl Monaco de zestiende plek bezet.