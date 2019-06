Mourinho aast op terugkeer in het voetbal en droomt van WK of EK

José Mourinho gaat liever aan de slag met een nationaal elftal dan bij een club.

De oefenmeester zit sinds zijn ontslag bij in december vorig jaar zonder werkgever, maar heeft nog altijd trainersambities. "Ik wil strijden in nieuwe competities", aldus de Portugees tegenover Eleven Spor t.

Mourinho is al sinds 2000 bezig aan zijn carrière als hoofdtrainer, maar was nog nooit bondscoach. "Op dit moment zie ik mezelf eerder bij een nationaal team dan bij een nieuwe club", zegt de coach, die graag actief zou zijn op een eindtoernooi. "Ik denk dan aan het WK of EK. Of Portugal het juiste team is voor mij? Niet per se."



Toch ziet Mourinho ook nog voldoende uitdagingen in het clubvoetbal. "Kampioen worden in een vijfde land, of de winnen met een derde club zijn dingen die ik graag zou willen bereiken", vertelt The Special One . "Maar ik zou het niet alleen daarvoor doen. Ik ga alleen aan de slag waar het project me overtuigt."



Mourinho keert alleen terug in het voetbal bij een club die hem aanspreekt. "Ik wil gelukkig zijn, niet per se winnen. Ik wil geen voorstel accepteren zonder ervan overtuigd te zijn, dat is wat ik altijd heb gedacht. Als een club tegen me zou zeggen: 'Er zijn vandaag geen voorwaarden om te winnen, maar we willen dat je die voorwaarden creëert', dan zou ik dat overwegen", besluit de trainer.