Mount nuchter na interlanddebuut: "Ik was niet echt nerveus"

Mason Mount kwam zaterdag voor het eerst in actie voor de Engelse nationale ploeg. Op Wembley wonnen de Engelsen met 4-0 van Bulgarije.

Amper een maand geleden maakte Mount namens zijn debuut in de Premier League en zaterdagavond volgde dus al zijn vuurdoop bij The Three Lions. De oud-speler van mocht halverwege de tweede helft Jordan Henderson vervangen. Engeland won de EK-kwalificatiewedstrijd dankzij goals van Harry Kane (drie) en Raheem Sterling.

"Ik was niet echt nerveus", vertelt Mount op de officiële website van Chelsea. "Het is een voetbalwedstrijd, dus het was iets wat ik mijn hele leven al heb gedaan. "Als je erin komt, wil je gewoon de bal krijgen en invloed hebben op het spel. Het is een ongelooflijk gevoel om je debuut te maken voor je land. Iets waar je als klein kind van droomt."

"Het percentage van mensen die dit uiteindelijk lukt, is natuurlijk heel klein. Maar ik heb er een lange tijd hard voor gewerkt. Het is een trots moment voor mij en mijn familie." De 20-jarige middenvelder werd in het seizoen 2017/18 door The Blues verhuurd aan Vitesse, waar hij een vaste basisspeler was.

Mount erkent dat hij een bijzondere periode achter de rug heeft. "Mijn debuut voor Chelsea en vervolgens opgeroepen worden voor de nationale ploeg... Het waren een paar gekke maanden."

Engeland heeft de eerste drie EK-kwalificatieduels alledrie gewonnen. Dinsdag kan het elftal van bondscoach Gareth Southgate de perfecte start voortzetten tegen Kosovo, de verrassende nummer twee van de poule met acht punten uit vier duels. Het duel wordt gespeeld in het St. Mary's Stadium in .