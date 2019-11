Moreno verbaasd: "Ik ben beschuldigd van iets dat ik niet ben"

Robert Moreno begrijpt niets van de persoonlijke aanval van Luis Enrique, die nu weer bondscoach van Spanje is en niet met Moreno wil samenwerken.

In juni van dit jaar deed Luis Enrique een stapje terug als bondscoach vanwege de ernstige ziekte van zijn dochtertje. Het 9-jarige meisje overleed eind augustus aan botkanker. Vorige week werd duidelijk dat de 49-jarige trainer het stokje overneemt van Moreno, de interim-coach en zijn voormalige assistent.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. "Ik snap zijn ambities en dat het de kans van zijn leven was. Maar naar mij toe was het niet loyaal. Ik zou zoiets nooit doen en iemand met een dergelijk karakter hoef ik niet in mijn staf", zei Luis Enrique deze week op een persconferentie.

Moreno snapt niet waar die uitlatingen vandaan komen. "Ik ben persoonlijk aangevallen en beschuldigd van iets dat ik niet ben", reageert hij donderdag op een persconferentie. "Na het aftreden van Luis plande de bondsvoorzitter een meeting met mij en de technische staf om te zeggen dat het project voor mij was, maar eerst heb ik Luis om toestemming gevraagd", legt Moreno uit.

"Als ik destijds niet met het plan akkoord was gegaan, was nu iemand anders dan Luis Enrique bondscoach geweest. Voor de meeting op 12 september zei Luis nog dat hij trots op me was en dat ik goed werk leverde. Tijdens de meeting dacht ik dat het goed was om hem te vertellen dat ik graag wilde doorgaan richting het EK."

Toen kreeg Moreno te horen dat Luis Enrique met de gehele technische staf door wilde, maar niet met zijn voormalige assistent. "Ik was geschokt. Ik merkte dat hij wilde terugkomen en ik probeerde te laten zien dat ik trouw wilde zijn. Ik liet de bond ook weten dat ik best een stap opzij wilde zetten."

Onder leiding van de 42-jarige voormalige verdediger plaatste Spanje zich in oktober voor het EK van volgend jaar. Moreno zat negen keer als bondscoach op de bank van La Roja en dat leverde zeven overwinningen en twee remises op.