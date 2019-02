'Mootje' verdrijft miljoenenaankoop van PSV: "We kiezen wat het beste is"

Erick Gutiérrez komt de voorbije weken niet tot nauwelijks in de plannen van Mark van Bommel bij PSV voor.

De afgelopen zomer voor maximaal 8,2 miljoen euro gekochte middenvelder komt nauwelijks in actie, daar de oefenmeester van de Eindhovenaren nu meer vertrouwen in de pas zeventienjarige Mohammed Ihattaren lijkt te hebben.

"We kiezen op dit moment voor Mootje", verklaart Van Bommel maandag in gesprek met De Telegraaf . Hij ontkent niet dat de topaankoop nu al is voorbijgestreefd door een tiener. "Het is mooi om te zien dat ook de jonge jongens het niveau omhoog stuwen. We kiezen wat het beste is voor het elftal en hebben nu eenmaal veel keus", luidt de verklaring van de trainer aan het dagblad.



Gutiérrez had zich nota bene in december nog in de basis gespeeld, na enkele moeizame eerste maanden. De linkspoot speelde na de winterstop tegen FC Emmen (2-2) zijn vierde duel op rij vanaf de eerste minuut, maar daarna koos Van Bommel voor andere opties en liet hij de Mexicaan alleen nog maar tien minuten invallen tegen Fortuna Sittard (5-0).



Volgens De Telegraaf heeft Gutiérrez nog niet kunnen overtuigen als aanvallende én controlerende middenvelder en was tijdens het trainingskamp in Qatar 'goed te zien' dat de Mexicaan moeite heeft met het niveau van PSV. Ihattaren daarentegen maakt sindsdien een betere indruk op de technische staf, wat resulteerde in meer speelminuten.