Mooie televisie tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo: 'Mis je hem?'

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo waren donderdagavond als vanouds van de partij bij de loting van de Champions League in Monaco.

De sterspeler van werd daarnaast uitgeroepen tot Aanvaller van het Jaar, maar greep net als Ronaldo naast de Speler van het Jaar-trofee. Die ging verrassenderwijs naar Virgil van Dijk. Voorafgaand aan deze uitreiking vond een mooi en spontaan interview met Messi en Ronaldo plaats.

"Geweldig. Een speciaal jaar. Ik was negen jaar bij en mijn overstap naar Italië was een grote", gaf Ronaldo te kennen toen gevraagd werd naar zijn eerste jaar in dienst van . "Ik heb drie prijzen gewonnen: de , de Supercoppa en de . Ik ben heel blij. Een mooi jaar. Perfect." Presentatrice Reshmin Chowdhury maakte gebruik van het moment om de twee wat meer aan de tand te voelen. "Het viel me dat jullie telkens aan het praten waren. Mis je hem?" wendde de Britse journaliste zich tot de aanvaller van Barcelona.



"We have not had dinner together yet, but I hope so in the future."



"It's great to be a part of the history of football. I am there, and of course, he is as well."



Cristiano Ronaldo speaks on his relationship with Lionel Messi 🙏 pic.twitter.com/HbicSaS6NW — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2019



"Ja, ik heb het destijds al tegen hem gezegd", reageerde Messi. "Het was een mooie rivaliteit omdat hij bij Real Madrid speelde. Nu speelt hij voor Juventus, ook een grote club." Ronaldo: "Het was crazy . We hebben nu vijftien jaar het podium gedeeld. Hij en ik. Ik weet niet of dit ooit in de geschiedenis van het voetbal is voorgekomen. Twee dezelfde jongens op hetzelfde podium. Heel de tijd. Dat is niet makkelijk."

"Natuurlijk hebben we een goede relatie", benadrukte Ronaldo. We hebben nog steeds niet samen gedineerd, maar ik hoop dat het in de toekomst gebeurt. Het is geweldig om deel uit te maken van de geschiedenis van het voetbal. Ik maak er deel van uit en hij natuurlijk ook. Hij pusht mij en ik push hem." Chowdhury vroeg gekscherend aan Ronaldo of de rivaliteit niet langer in stand kan gehouden worden door op hetzelfde moment als de jongere Messi een punt achter zijn loopbaan te zetten. "Hij is twee jaar jonger", lachte de Portugees.

"Maar ik denk dat ik nog goed ben voor mijn leeftijd. Ik hoop dat ik hier nog over een jaar ben, en in twee jaar, en in drie jaar. De mensen die mij niet mogen, zullen het nog even moeten volhouden", besloot de Portugees met een glimlach.