Mooi gebaar van selectie Heerenveen aan meegereisde fans: "Echt fantastisch"

SC Heerenveen boekte zaterdagavond een belangrijke overwinning in de Eredivisie bij Fortuna Sittard en dat werd gevierd met de meegereisde supporters.

Het team van trainer Jan Olde Riekerink zegevierde met 2-4 in Limburg en de drie punten waren van harte welkom. De supporters die de reis van 275 kilometer van Heerenveen naar Sittard hadden gemaakt, hoefden daar uiteindelijk niet voor te betalen. "Ik vond de steun van onze fans vandaag echt fantastisch", vertelde Daniel Höegh in gesprek met FOX Sports . "De spelers hebben ervoor gekozen om de tickets van de fans te betalen." Het was voor Heerenveen pas de eerste (uit)zege sinds 8 december 2018, toen met 1-5 bij Willem II werd gewonnen.



Fortuna stond in de rust met 2-1 voor en dat was een schrikmoment voor Olde Riekerink. "We begonnen heel slecht aan de wedstrijd. Aan Fortuna zag je echt dat ze wilden winnen. Daarin haakten wij af, vooral achterin. Dat heb ik in de rust ook gezegd. Ik had het gevoel dat we terug aan het komen waren, maar het ging nog niet goed."



"We gaan met de groep de beelden bespreken", besloot de oefenmeester van Heerenveen, dat de komende weken tegen opponenten onder zich op de ranglijst speelt. De Friezen treden aan tegen Willem II (thuis), ADO Den Haag (uit), De Graafschap (thuis) en Excelsior (thuis), alvorens men tegen Feyenoord speelt.