Monica Geuze over afgeketste transfer Veldwijk: "Het was best wel gênant"

Monica Geuze heeft dinsdag op haar YouTube-kanaal een inkijkje gegeven in de afgeketste transfer van haar ex-vriend Lars Veldwijk.

Volgens de vlogster, die lange tijd een van de bekendste showbizzkoppels in Nederland vormde met de spits van , ging iedereen ervan uit dat Veldwijk weg zou gaan en ontstond een gênante situatie toen dat toch niet het geval bleek.

Geuze en Veldwijk gingen in november uit elkaar en waren van plan om gezamenlijk de opvoeding van hun dochter te gaan doen. "Het was eigenlijk de bedoeling dat Lars een huis in de buurt zou vinden", zegt de realityster op YouTube.

De plannen van Veldwijk om naar het Zuid-Koreaanse Jeonbuk Hyundai te vertrekken, gooiden echter roet in het eten wat betreft het co-ouderschap van het duo. "Ik weet niet echt wat ik hierover kan zeggen, ik ga geen landen noemen, maar afgelopen weekend leek het erop dat hij zou gaan vertrekken."

Veldwijk liet het trainingskamp van Sparta in Spanje schieten, omdat hij ervan uitging dat hij weg mocht bij de club. "Al zijn spullen waren ingepakt, alle kasten zijn leeg, koffers gekocht in de ochtend. Echt alles was gefixt . We hadden zelfs een afscheidslunch geregeld voor onze familie en vrienden. En toen ging het een uur voor die lunch toch niet door. Dus dat was best wel gênant, dat iedereen daar zat en Lars moest gaan speechen van: 'Goh, ik zou dus eigenlijk weggaan, maar toch niet.'"

Maandag kwam naar buiten dat Sparta op het laatste moment niet akkoord ging, omdat Jeonbuk Hyundai niet met een transfersom over de brug kwam. Veldwijk reisde alsnog af naar het trainingskamp van Sparta in Spanje, maar is inmiddels alweer terug in Nederland om zijn gewenste overgang naar Azië alsnog te verwezenlijken.

Ook Geuze gaat ervan uit dat Veldwijk nog gaat vertrekken. "Die markt is nog wel even open, dus ik ga er wel vanuit dat hij naar het buitenland gaat verhuizen, wat er op neerkomt dat co-ouderschap niet echt een optie is. Dus dan zal dat volledig op mij neerkomen, voor the time being , tot hij weer terug is."

Geuze heeft uitgebreid met Veldwijk besproken hoe het zal gaan met de opvoeding van hun dochter als hij in het buitenland zit. "We hebben daar veel over gesproken afgelopen weekend en dat is eigenlijk best goed geweest. We hebben goede gesprekken kunnen voeren en afspraken kunnen maken."

"Ik heb het idee dat we elkaar weer meer dingen gunnen, ik gun hem dan ook deze mogelijke stap in zijn carrière. Het is natuurlijk niet de meest ideale situatie, voor niemand niet. We moeten daar even een weg in vinden."